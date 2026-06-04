彰化芬園寶藏寺首度徵廟公 須年滿20歲能配合「2要求 」

建廟354年的寶藏寺首度公開徵廟公。（資料照）

建廟354年的彰化縣芬園鄉寶藏寺，首度應徵管理員（廟公），寺方並開出應徵條件與工作內容，其中須年滿20歲、對宗教文化及廟宇事務有興趣，工作內容則是協助廟務日常管理，協助法會、祭典及各項活動執行，此外，還須視活動需求配合加班，以及輪流值守夜班。

寺方表示，應徵者有經驗者為佳，薪資待遇多寡將視其經驗值來決定。

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寶藏寺總幹事林世華指出，原本寶藏寺有3位廟公，但其中1位之前出車禍，需調養身子長達半年，僅剩2人工作壓力變大，需要人手加入來維持運作，因此公開對外應徵。

應徵條件包括須年滿20歲以上，對宗教文化及廟宇事務有興趣，具責任感、服務熱忱，待人親切有禮，能配合廟方活動及工作安排；工作內容則是協助廟務日常管理、接待信眾及服務諮詢、廟宇環境維護與整理，以及協助法會、祭典及各項活動執行。至於其他條件，管理員需視活動需求配合加班，以及需輪流值守夜班。

廟方表示，有志投入宗教文化傳承與服務工作者，歡迎加入芬園寶藏寺大家庭，一同為信眾服務，發揚傳統文化精神。有意者請攜履歷致電預約面試，電話049-2522836。

廟公工作有一項是協助廟務日常管理。（資料照）

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