為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化芬園寶藏寺首度徵廟公 須年滿20歲能配合「2要求 」

    2026/06/04 19:45 記者湯世名／彰化報導
    建廟354年的寶藏寺首度公開徵廟公。（資料照）

    建廟354年的寶藏寺首度公開徵廟公。（資料照）

    建廟354年的彰化縣芬園鄉寶藏寺，首度應徵管理員（廟公），寺方並開出應徵條件與工作內容，其中須年滿20歲、對宗教文化及廟宇事務有興趣，工作內容則是協助廟務日常管理，協助法會、祭典及各項活動執行，此外，還須視活動需求配合加班，以及輪流值守夜班。

    寺方表示，應徵者有經驗者為佳，薪資待遇多寡將視其經驗值來決定。

    寶藏寺總幹事林世華指出，原本寶藏寺有3位廟公，但其中1位之前出車禍，需調養身子長達半年，僅剩2人工作壓力變大，需要人手加入來維持運作，因此公開對外應徵。

    應徵條件包括須年滿20歲以上，對宗教文化及廟宇事務有興趣，具責任感、服務熱忱，待人親切有禮，能配合廟方活動及工作安排；工作內容則是協助廟務日常管理、接待信眾及服務諮詢、廟宇環境維護與整理，以及協助法會、祭典及各項活動執行。至於其他條件，管理員需視活動需求配合加班，以及需輪流值守夜班。

    廟方表示，有志投入宗教文化傳承與服務工作者，歡迎加入芬園寶藏寺大家庭，一同為信眾服務，發揚傳統文化精神。有意者請攜履歷致電預約面試，電話049-2522836。

    廟公工作有一項是協助廟務日常管理。（資料照）

    廟公工作有一項是協助廟務日常管理。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播