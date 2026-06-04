桃園市圖、南韓丁若鏞圖書館簽署MOU 建立長期合作夥伴關係

桃園市立圖書館與南韓南楊州市丁若鏞圖書館簽署合作備忘錄（MOU）， 由市圖秘書謝雪君、南楊州市圖書館事業處處長金鎮培（김진배，Jin-bae Kim）代表雙方簽約完成儀式。 （圖書館提供）

桃園市立圖書館今與南韓南楊州市丁若鏞圖書館簽署合作備忘錄（MOU），事實上雙方早在去年底就開始交流並派團互訪，就閱讀推廣策略、特色館藏發展、公共服務創新、空間規劃與城市文化行銷等議題進行深入交流，如今簽署MOU後，未來雙方將透過館員互訪、閱讀推廣、主題展覽、文化交流及專業分享等方式，建立長期合作夥伴關係。

簽約儀式於市圖總館舉行，由秘書謝雪君、南楊州市圖書館事業處處長金鎮培（김진배，Jin-bae Kim）代表雙方簽約完成儀式；館長施照輝說，此次合作不只是兩座圖書館的交流，未來雙方將以文化為媒介、以閱讀為橋梁，持續深化館員交流、閱讀推廣及知識共享，共同打造跨越語言與國界的閱讀平台，讓閱讀成為城市與世界對話的重要力量。

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金鎮培表示，簽署MOU是跨越國界、攜手連結的歷史性一步，未來雙方合作不會止於本次簽署3年合作協議，南楊州市將持續提供各項實務支援與協助，促使雙方發展成為永續且面向未來的長期夥伴關係，共同推動閱讀文化與知識交流向更高層次邁進。

桃園市立圖書館與丁若鏞圖書館的交流始於去年12月，當時丁若鏞圖書館率團來訪桃園，參觀桃園市立圖書館總館、桃知道GELEVEN PLAZA、桃園展演中心等文化場域，今年6月桃市圖由謝雪君率團赴南韓回訪，拜會丁若鏞圖書館新任館長及南楊州市圖書館事業處團隊。

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