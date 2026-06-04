尋找台灣基載綠電 中研院攜手科博館辦地熱特展

中央研究院與自然科學博物館合辦「和熱共榮：人．環境與地熱的永續對話」特展今開幕，首度將中研院地熱團隊的研究成果以科普形式展出。（中研院提供）

中央研究院與自然科學博物館合辦「和熱共榮：人．環境與地熱的永續對話」特展今開幕，首度將中研院地熱團隊的研究成果以科普形式展出，完整呈現地熱的生成、儲集與循環，以及如何透過嚴謹的地質調查與分析，掌握地下熱能的分布與潛力，進而開發為綠色電力。中研院長廖俊智表示，期盼透過科普推廣讓民眾認識科學持續進步，採取新的方法和新思維，更有機會達成能源轉型。

該展從世界神話、多元族群視角呈現人類與地熱的歷史記憶，也結合國內外案例，探討地熱如何融入農業、觀光與地方產業。今開幕式特別邀請屏東牡丹國小原住民學童，帶來充滿生命力的合唱表演，演出象徵對自然的敬畏與感謝，與展覽強調的永續精神相互呼應。

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廖俊智致詞時表示，中研院在2022年提出《台灣淨零科技研發政策建議書》，大力推動淨零五支箭，其中包括開發深層地熱。台灣坐落於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，蘊藏豐富的地熱資源，是台灣可自產的穩定「基載綠電」。中研院藉由地球科學與地質調查的研究專長，攜手各界專家、民間企業與政府力量，串聯地質科學、探勘鑽井及開發技術，推動深層地熱的發展。

科博館館長黃文山提到，感謝中研院地熱團隊分享前瞻的研究經驗，更慷慨提供珍貴的實物展品，包含在鑽探過程中每10公尺採樣、多達400個來自不同深度地層的岩屑樣本，以及實際的鑽探機具與大地測量儀器等。展覽未來也將移展至宜蘭蘭陽博物館，讓更多人瞭解這股來自地球深處的巨大熱能，如何從歷史上火山災害紀錄，轉變為近代全球競逐的珍貴再生能源。

中研院地熱團隊計畫主持人李建成分享，中研院歷時數年拍攝的地熱鑽探紀錄片《探熱記》，也在展覽首度曝光。地熱開發必須仰賴嚴密的地質調查，並結合化學與物理探勘，進而研判合適的鑽井位置。根據國際經驗，平均需鑽探3至5座試驗井，才有機會成功開發一座地熱電廠。影片如實呈現科研與工程團隊日以繼夜，在第一線尋找地熱的奮鬥歷程，民眾可透過影片了解深層地熱開發的科學專業與挑戰。

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