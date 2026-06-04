語資班專題2-2》高中語資班紛退場 國中端憂語資教育青黃不接

文華高中語資課程多元養成學生人文素養。（文華高中提供）

記者蘇孟娟／專題報導

半導體與AI浪潮下，高中學生向自然組傾斜，台中一中語資班走入歷史，現行國中仍設有語資教育，到高中卻陷青黃不接、語資教育斷層，國中端憂相關效應將衝擊國中語資教育；高中語資班教師及學生喊話，語資班訓練學生人文素養及探究議題的研究能力，絕對有其存在意義。

居仁國中輔導主任陳美玲指出，12年國教從小學到高中養成學生基本能力，國中端仍有語資教育，如今高中端語資教育漸凍結，形成「教育斷層」畸形現象，恐讓國中養成的語資人才無從延續栽培，更恐讓學生自國中階段開始對語資教育卻步，不利國家養成人才。

請繼續往下閱讀...

不少家長存有讀理工等於人生勝利組的刻板印象，「讀社會組畢業只能刷條碼、鏟薯條」更在文科學生間自嘲流傳，包括台中二中及文華高中均曾有語資班學生到高二分組時，在家長強烈「期待」下轉出語資班選自然組，卻因非強項所在，數理常不及格，陷入嚴重挫敗感。

台中女中校長洪幼齡指出，人文關懷及社會議題探究養成均十分重要，這也是人社班或語資班希望教會學生的核心；台中二中校長歐靜瑜及文華高中語資班教師魏秀蘭均指出，語資班養成學生多元思考能力、關懷人文及社會議題，遠比「理工男」更貼近社會，外界不能只以理工定江山。

台中一中語資班有家長感慨，中一中身為中投區領頭羊卻帶頭砍掉語資班，等於置校內語資人才需求於不顧；多名一中及文華、二中語資班學生均反映，語資課程養成獨立思考、思辨等能力，「成功不是由薪水多寡定義」，不應抹煞探索人文社會的價值。

相關新聞請見︰

語資班專題2-1》開中投區第一槍！台中一中23年語資班將走入歷史

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法