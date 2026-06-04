語資班專題2-1》開中投區第一槍！台中一中23年語資班將走入歷史

台中一中自115學年度起停招語資班。（記者蘇孟娟攝）

記者蘇孟娟／專題報導

AI、半導體夯衝擊高中教育，高中生選讀社會組人數雪崩式下滑，連語文資優班也未能倖免，台中一中語資班已連續多年僅招收到個位數學生，學校校務會議決議開第一槍，自115學年度起停招語資班，成立23年的語資班將走入歷史，震撼中台灣教育界，中投區將僅剩中女中及文華高中、台中二中等3校設語資班，外界關注恐出現連鎖效應；3校均認為，語資班仍有存在的教育意義，不會輕易言退。

中投區剩3校設語資班 外界憂連鎖效應

北部不少明星高中語資班早在幾年前已陸續退場，中投區高中僅一中、女中、文華及二中設有語資班，女中多年前已感受人才向自然組傾斜，率先轉型為「人文及社會科學資優班」，一中兩年前一度評估讓語資班退場，學校力挽狂瀾兩年終究不敵潮流趨勢，2003年開辦迄今的語文資優班今年將退場。

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一中教務主任朱玉梅指出，一中向以數理著稱，社會組人數雪崩式下滑是關鍵，今年高二的21班普通班中，社會組僅剩兩班，每班人數應35人，但兩班學生加起來卻不到60人，語資班可招生30人，這幾年錄取人數均僅剩個位數，去年8人，今年高一只剩7人。

但語資班招不足的名額須回流到普通班，導致普通班每班人數超出35人上限，語資班學生數太少也不利排課等，校務會議終於決定停招語資班。

連語文優勢比男校更顯化的中女中，選讀社會組的學生早已是少數，去年減到剩3班，今年4班，女中教務主任蔡岳暻指出，女中語資班轉型人社班雖穩住招生，今年28人滿招，但他也坦言以往動輒百人報名盛況不再，去年僅31人報名，今年新生入學後能有多少人報名，學校也在觀察。

文華及二中社會組每個年級各還有6班，二中今年還逆勢成長增到7班，語資班招生也維持滿招狀態，雖均相對穩定，但兩校直言，報名數確實明顯下降；在中一中開第一槍決定停辦語資班後，外界關切是否出現連鎖效應，3校斬釘截鐵肯定語資班仍有存在的教育意義及價值，不會輕易言退。

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