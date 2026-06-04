台中暑假免費景點＋1！美術館親子導覽開跑 首揭典藏庫房祕密

「親子展覽導覽」率先於6日起於每週末上午10時推出。（中美館提供）

迎接暑假！台中市立美術館將自6月起陸續推出親子、英語、共融及典藏教育展互動導覽等多元服務，「親子展覽導覽」率先於6日起於每週末上午10時推出，「庫房裡的光」在暑假開始推出親子友善定時導覽，也將首度推出英語建築導覽服務。

「親子展覽導覽」，透過互動觀察、引導提問與故事式解說，引領大小朋友一同探索藝術作品與空間的有趣關係，在輕鬆氛圍中創造共學共遊的參觀體驗。

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位於地下二樓的典藏教育展「庫房裡的光」將於暑假開始推出親子友善定時導覽，帶領觀眾走進全臺首座美術館可視性庫房，了解光在藝術創作、典藏保存與修復中的重要角色，並近距離認識美術館典藏管理與修復工作的幕後故事。

此外，中美館也首度推出英語建築導覽服務，邀請不同語言背景的觀眾深入認識綠美圖的建築特色與設計理念；同時新增共融導覽服務，為身心障礙者、高齡者及特殊需求觀眾提供更友善的參觀支持，打造兼具平等與包容的文化環境。英語建築導覽及共融導覽皆採線上預約制，民眾可依需求提前申請。

中美館館長賴依欣表示，中美館自開館以來持續推出建築與展覽導覽服務，帶領觀眾認識綠美圖的建築理念、空間特色及展覽內容，累計600場導覽，吸引超過1.2萬人次參與，此次推出一系列多元導覽服務，透過更具包容性與互動性的參觀方式，提供觀眾更細緻且深入的藝術體驗。

中美館未來將持續提供展覽與建築定時導覽及團體預約服務，其中展覽定時導覽於每週二至週日進行，建築定時導覽則於每週二及週四推出；民眾可透過「綠美圖數位導覽服務」（https://tgm-go.com.tw/zh-tw）平台，自主探索建築空間與當期展覽內容，透過實體與數位導覽雙軌並行，提供更多元的觀展選擇。

「庫房裡的光」在暑假開始推出親子友善定時導覽。（中美館提供）

中美館新增「無障礙服務」的導覽選項，規劃友善且共融的參觀環境。（中美館提供）

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