桃園永安海客園區優化疑設計不良 害大型車爆胎、假日塞爆

相關單位派員會勘「永安海客園區遊憩環境優化統包工程」設計。（桃園市議員陳睿生提供）

桃園市政府在新屋區推動「永安海客園區遊憩環境優化統包工程」，盼改善永安漁港周邊交通以帶動觀光，卻被民進黨桃園市議員陳睿生批評，部分設計脫離地方實際使用需求，每逢假日交通就會堵塞，而停車場的花台與路緣石未考量大客車的「內輪差」，致大型車頻繁碰撞，甚至曾因此爆胎。

永安漁港周邊有永安海螺文化體驗園區、觀光漁市、新屋綠色隧道等景點，每逢假日都會吸引許多遊客前來，市府為此推動多項工程，包括已完工的後湖逐浪天梯計畫第一期工程、永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程、永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程等，至於永安海客園區遊憩環境優化統包工程，則仍施工中。

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陳睿生直指工程設計有3大痛點，他說，第一是「漁市廣場旁道路過窄，引發假日大壅塞」，部分瓶頸路段寬度不足，顯然未充分考量假日大量湧入的車潮湧入；第二「大客車停車格、停等動線規劃不良」，結果是大客車與小型車動線交織，造成堵塞；第三「花台與路緣石未考量大客車內輪差」，導致大客車頻繁碰撞。

市府觀光旅遊局表示，漁市廣場、大客車臨時停車區的原入口處設計，考量人本交通與路口處放慢車速引導，後續將邀交通局、農業局、中壢區漁會等單位，進行設計調整；停車場設置花台或路緣石部分，原是作為分隔路線、保護燈光照明、綠美化、動線引導的設施，且依規範設置15到20公分斜面設計，但大客車確實會發生碰撞，將進行檢討。

「永安海客園區遊憩環境優化統包工程」設置路緣石，大客車常碰撞造成毀損、留下胎痕。（桃園市議員陳睿生提供）

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