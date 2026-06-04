華山論劍！彰化優質葡萄評鑑70組好手爭霸 埔心「古月葡萄」摘冠

彰化縣巨峰葡萄進入盛產期，今日在大村鄉農會舉辦優質葡萄評鑑競賽。（記者陳冠備攝）

彰化縣巨峰葡萄進入盛產期，一年一度的「優質葡萄評鑑競賽」今（4日）在大村鄉農會登場，來自員林、大村、溪湖、埔心、二林、永靖及埤頭等7個農會、70組葡萄高手齊聚較勁，宛如彰化葡萄界「華山論劍」。最後由埔心鄉古月葡萄農場胡志豪，以草生栽培、友善管理種出的高品質葡萄，勇奪冠軍。

今日評鑑在大村鄉農會5樓舉行，並邀請曾任台中區農業改良場場長的葡萄專家張致盛等人擔任評審。評審們逐串檢視葡萄外觀、果穗大小與重量，還不時輕搖果串測試脫粒情形，並透過糖度、風味、肉質及糖酸比等項目進行綜合評分，過程猶如葡萄界的選美大賽。

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經過專業評比，冠軍由埔心鄉胡志豪奪得，亞軍為大村鄉黃世崇及埔心鄉胡程詠，季軍則由大村鄉黃家麒、員林市游振榮及埔心鄉楊張招治獲得。

這是第三座冠軍！45歲的胡志豪表示，他從20歲開始跟著父親種葡萄，曾經拿過兩次評鑑大賽冠軍，奪冠的葡萄為露天葡萄，以草生栽培、有機肥管理。他說，露天葡萄特色是果粒大、甜度高，果肉硬實且有彈性，這次參賽，很多參賽者也拿過冠軍，能得獎除了實力還有點運氣，不過能在高手雲集的競賽中勝出，對農場就是最大的肯定。

彰化舉辦「優質葡萄評鑑競賽」吸引來自員林、大村、溪湖、埔心、二林、永靖及埤頭等7個農會、70組葡萄高手齊聚較勁。（記者陳冠備攝）

胡志豪表示，葡萄場為露天葡萄，以草生栽培、有機肥管理。（胡志豪提供）

露天葡萄特色是果粒大、甜度高，果肉硬實且有彈性。（胡志豪提供）

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