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    首頁 > 生活

    台南瑞峰、北寮2校整合前先共學 北寮國小玉山校區宿舍開箱

    2026/06/04 19:04 記者劉婉君／台南報導
    台南市南化區瑞峰國小與北寮國小整合前，2校學生先展開3天2夜的聯合共學交流活動。（台南市教育局提供）

    台南市南化區瑞峰國小與北寮國小整合前，2校學生先展開3天2夜的聯合共學交流活動。（台南市教育局提供）

    台南市南化區瑞峰國小將於115學年度與南化區北寮國小整合，2校學生先展開3天2夜聯合共學交流活動。北寮國小玉山校區新整建完成的學生宿舍也開箱體驗，家長一同參觀住宿環境與生活設施。

    北寮國小推動住宿生活教育，玉山校區學生宿舍由教育局去年9月啟動整建，獲沛華集團捐贈684萬9800元，利用停辦校區原有的教室空間改建而成，規劃住宿區域、衛浴設備及生活機能，並配置床鋪、衣櫥、書桌、收納櫃及溫熱飲水機等設施。

    共學活動除了安排地方特色景點參訪，還有2校學生入班學習與交流，增進學生的人際互動與合作能力，同時也藉由住宿體驗，讓學生提前熟悉環境與住宿生活。

    北寮國小校長張鴻祺說，活動也安排家長參觀玉山校區宿舍，實際了解孩子未來的住宿環境、設備配置與生活管理規劃，讓家長對宿舍環境感到安心，校方未來也會持續規劃住宿生活教育與多元學習活動。

    市長黃偉哲指出，玉山校區宿舍啟用搭配聯合共學交流活動，讓家長能親自走進宿舍環境，了解孩子未來住宿與學習空間，對於提升家長信任與支持具有重要意義，市府將持續推動偏鄉教育資源整合，打造更完善的學習與生活環境。

    南化北寮國小玉山校區宿舍開箱，家長也一同參觀孩子未來的住宿環境。（台南市教育局提供）

    南化北寮國小玉山校區宿舍開箱，家長也一同參觀孩子未來的住宿環境。（台南市教育局提供）

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