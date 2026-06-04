員工懷孕留停爭議被炎上 虎航發聲明：推3項改善措施

台灣虎航發聲明，提出三大項改善措施。（記者吳亮儀攝）

桃園市空服員職業工會上週抨擊，台灣虎航強迫空服員一旦懷孕，只能申請留職停薪，剝奪懷孕空服員的工作權，嚴重違反性別平等工作法。台灣虎航今天（4日）發布聲明說，會提出保障孕期轉調、建立勞資溝通平台及深化性平教育等三大項改善措施。

工會上週抨擊，桃園市政府性別平等工作會已認定，虎航違反性別平等工作法第7條，懷孕歧視成立，並強調空服員工作型態特殊，懷孕期間難以在高壓的機艙中工作，大部分航空公司會協助空服員在懷孕期間暫時轉調地勤工作，以維護性別平權，更避免懷孕空服員的薪資中斷。

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虎航今天聲明，台灣虎航自黃世惠董事長上任以來，便率管理團隊以「打造性別友善職場」列為首要任務。身為台灣虎航首位女性董事長，黃董事長深知女性同仁面臨懷孕、生產與育嬰時，在職涯與家庭平衡上所承受的壓力與挑戰。

虎航說，針對虎航同仁所關切的權益，台灣虎航自黃董事長上任以來，已具體完成推動改善措施，第一是懷孕同仁若選擇轉調地勤工作，保障申請次日即可正式上班，確保同仁在孕期中薪資不中斷、生計不受影響。

第二是與台灣虎航企業工會建立暢通且理性的溝通平台，持續關懷並傾聽同仁訴求，共同優化及改善各項工作環境。第三是持續檢視各項制度，杜絕性別歧視，並同時深化內部性平意識，並引進外部專家開辦性平教育，讓友善職場文化深植於企業文化中。

台灣虎航說，不只是國籍指標的低成本航空，更立志要成為讓員工感到驕傲的幸福企業。對此，台灣虎航也感謝企業工會與勇敢發聲的同仁們，正因為有同仁們的信任與期待，讓台灣虎航有機會變得更好。

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