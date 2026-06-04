曾入圍建築界奧斯卡！台中花博「竹跡館」將拆除 民眾直呼時代眼淚

2018年台中世界花卉博覽會「竹跡館」，因日曬雨淋結構脆化，月底前將退場。（市府提供）

2018年台中世界花卉博覽會的重要地景「竹跡館」，曾是豐原知名打卡地標，因竹構建物長年日曬雨淋下，竹編結構已出現脆化情形，考量使用安全，建設局規劃轉型，預計6月底前將「竹跡館」拆除退場，民眾直呼時代的眼淚，紛表示拆除前要再前往最後巡禮。

建設局指出，民眾若要見證這項花博地標，要把握最後時光到葫蘆墩公園跟竹跡館合影留念，未來竹跡館會轉型結合豐原糕餅、木器等在地產業與歷史文化意象，打造新親子遊憩空間「樂園區」重新出發。

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台中市2018年配合花博設計6大場館，其中「竹跡館」，使用台灣本土取自竹山的三萬片竹篾、三百多根孟宗竹打造，高10公尺竹編建築，造型特殊，入夜點燈，日夜皆美，當時成為知名花博地標，也是葫蘆墩公園觀光打卡景點；花博落幕後，因年久失修，近年已淪為閒置建物，屢遭外界質疑維護不佳。

建設局長陳大田表示，竹跡館因採天然竹材打造，經長年風吹日曬及雨水侵蝕後，部分結構已出現脆化、剝落等情形，基於民眾使用安全，建設局已規劃讓「竹跡館」退場轉型，預計6月底前拆除，目前現場已設置安全動線及提醒告示，維護民眾安全。

不少民眾得知「竹跡館」即將拆除，感嘆當時竹編建築亮相時吸引不少人日夜駐足，該建築還曾入圍2018建築界奧斯卡WAF世界建築獎，如今竟不敵時間壓力將拆除，真的是時代的眼淚，有人說，希望前往最後巡禮，見證竹跡館美好時代落幕。

陳大田指出，「竹跡館」未來會結合在地豐原糕餅、木器及葫蘆墩文化等在地產業與歷史意象，打造具有地方特色的親子遊憩空間「樂園區」重新出發。

竹跡館以獨特竹編造型設計，曾是知名花博地標。（市府提供）

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