汛期到來！內政部啟動救災及汛期整備 跨界民力共築防護網

汛期期間內政部全面啟動救災及汛期整備，今舉辦部務會報會後記者會，由內政部次長馬士元主持。（記者陸運鋒攝）

因應汛期到來，內政部今安排消防署報告「2026年救災及汛期加強整備情形」，並舉辦部務會報會後記者會。劉世芳表示，汛期期間國人應隨時留意中央氣象署警報訊息，並配合地方政府預防性疏散撤離，政府已完成全台173處易成孤島地區盤點，100%的防救災物資與緊急通訊整備率，12縣市原民特搜隊成軍，防災士持續培訓目標20萬名，並導入無人機應用提升科技救災效率，自點而面築起堅實的基層防災網絡。

內政部表示，行政院國家搜救指揮中心與消防署救災救護指揮中心，已同步完成海空搜救資源與系統的立體化整合。資訊派遣上，119勤務系統透過介接緊急應變管理資訊系統（EMIC），大幅提升案件受理與調度效率。

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國家搜救指揮中心已通令國防部、海巡署及空勤總隊落實海空待命，並結合海軍於左營、馬公、基隆及蘇澳等據點部署的搜救艦艇，確保災害發生時能於第一時間精準動員。為因應災時斷電造成的通訊斷鏈，中央也積極推動跨電信災難漫遊機制與便攜式衛星通訊裝備，建構數位通訊韌性。

而內政部持續辦理防災士培訓，培訓量能較往年平均成長達23倍，對象涵蓋保全人員、公寓大廈管委會、計程車司機、各式人民團體、外籍移工、村里長暨村里幹事及宗教團體等，目前已培訓14萬1468名防災士。而為發揮原鄉熟悉地形的優勢，12縣市原民特搜隊成軍，216名成員，原住民比例高達91.6%。

消防署也積極導入無人機技術，將傳統平面救援升級為立體化的關鍵戰力，預計於2029年達成全台797組無人機的建置目標，全面落實「一消防分隊一機」的願景，以最高規格守護民生安全。

內政部指出，針對都市積淹水風險，由國土管理署督導地方政府落實雨水下水道清淤，截至今年4月底，全國22縣市完成清淤99.9公里，清淤量達3.1萬立方公尺，清淤執行率142%。此外，全國232座抽水站及21座滯洪池也於汛期前完成檢查工作。

在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後處置部分，國土管理署興建的41戶中繼屋已於今年1月完成點交並陸續配住安置，並已核列補助花蓮縣政府1億3848萬元辦理6項災後復建工程，提升整體防洪排水韌性，相關工程預計今年底前完工，中央加速協助花蓮災後復原，並因應接下來的汛期做好準備。

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