身高100公分、毅力100分！台東高商畢業生余靜瑩 錄取高師大

台東高商今天舉辦畢業典禮，余靜瑩（中）在眾畢業生中身高受矚目，但志氣高昂。（民眾提供）

台東高商今天舉辦畢業典禮，來自海端鄉新武部落的布農族學生余靜瑩，雖然從小被診斷罹患罕見疾病「假性軟骨不全症」，身高僅約100公分，但她始終以堅毅與樂觀的態度面對人生挑戰，不向命運低頭，勇敢走出屬於自己的精彩道路，她也順利錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，朝著結合藝術、文化與產業發展的夢想邁進。

成長過程中，余靜瑩歷經疾病帶來的身體限制與生活考驗，卻從未因此放棄夢想。在家人、師長及社會各界的支持下，她逐漸培養出堅強獨立的性格，並將對生命的熱情投入學習與文化傳承之中。

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就讀台東高商期間，余靜瑩積極參與原住民舞蹈團，透過舞蹈認識並傳承原住民族文化。憑藉著努力不懈的精神，她與團隊代表學校參加全國中等學校舞蹈比賽，榮獲特優佳績，在舞台上展現原住民族文化之美，也讓更多人看見原鄉青年的活力與自信。

除了在藝術領域表現亮眼，她也以自身克服逆境、積極向學的精神，獲得總統教育獎第一階段初審肯定，成為校園中鼓舞人心的典範。

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