破百企業響應10萬循環袋 環境部續推「袋袋箱傳」鼓勵全民減塑

環境部「袋袋箱傳」計畫，也號召公司行號收集紙袋、帆布袋等乾淨二手袋，統計已破百家企業響應，累計供應10萬個二手袋，盼讓每一個袋子都能再利用，減少新塑膠袋的使用與浪費。（環境部循環署提供）

日前中東戰事導致石油禁運，連帶衝擊塑膠原料價格波動、民生用塑膠袋一度漲價等，環境部趁勢推二手袋議題，啟動「袋袋箱傳」號召公司行號收集紙袋、帆布袋等，今（4日）統計，已破百家企業響應，累計供應10萬個二手袋，希望「讓每一個袋子多用一次，就是為地球減少一次負擔」。

環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳」行動已串聯逾100家企業，累積捐贈約10萬個二手袋，並導入市場、量販店、超市、農會等零售通路循環使用。目前全國設置1055處「二手袋循環取用點」，整合中央「袋袋箱傳」平台與各縣市長期深耕在市場、量販店及超市的既有據點；目前官方也正積極輔導業者落實循環箱的日常管理，以確保二手袋能獲得持續且穩定的供應。

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循環署指出，金融業也憑藉廣泛通路優勢，成為推動減塑的重要夥伴，目前包括第一銀行、兆豐金控、中信銀、安泰銀及台灣銀行等已響應捐贈，6月13日也將由「2026年金融服務愛心公益嘉年華（屏東場）」，串聯更多金融資源投入永續行動。

第一線店家也觀察減塑已成消費習慣。陳家庄農園林執行長表示，門市提供二手袋自由取用後，不少顧客選擇直接手提商品或使用二手袋，還主動捐贈家中多餘袋子，形成良性循環。中苗商行曾店長指出，櫃台提供二手袋，多數顧客樂於使用並認同減塑理念，且自備購物袋比例明顯提升，二手袋亦持續被重複使用。安德中正藥局張藥師表示，透過循環箱提供二手袋，約有8成有需求民眾會主動取用，特別是在領取多包藥品或購買醫材時，有效降低塑膠袋使用與額外支出。

循環署呼籲，減塑行動可從日常3步驟開始：出門攜帶環保袋、消費主動不索袋或使用循環袋、整理多餘二手袋送至據點再利用。民眾亦可透過「袋袋箱傳」網站（https://sup.moenv.gov.tw/rebag）查詢全台取用站點，隨時加入循環行動，共同打造減塑新日常。

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