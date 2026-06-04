橘紅雨彈伴閃電！大雷雨襲擊北北桃竹

中央氣象署下午對台北市、新北市、桃園市發布災害性天氣通報。（圖擷自中央氣象署）

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛帶來的强風暴雨，中央氣象署下午陸續對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，另對新北市三峽區、烏來區、新店區的南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）與大豹溪，以及桃園市復興區的宇內溪（宇內橋）與霞雲溪（優霞雲瀑布區），發出「山區暴雨災防告警」。

17時13分，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪，發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時13分。提醒民眾，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。警戒區域：新北市三峽區、新北市烏來區、新北市新店區。

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17時50分，氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時20分。期間有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。警戒區域：台北市、新北市、桃園市。

17時50分，氣象署針對桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區），發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：桃園市復興區。

18時34分，氣象署再對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時04分，提醒民眾慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

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