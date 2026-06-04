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    首頁 > 生活

    世新校長畢典致詞「結束自己」惹議 校方：理解角度不同

    2026/06/04 18:14 記者楊綿傑／台北報導
    世新大學校長陳清河在畢業典禮致辭內容惹議。（截圖自世新大學畢業典禮YT影片）

    世新大學校長陳清河在畢業典禮致辭內容惹議。（截圖自世新大學畢業典禮YT影片）

    世新大學校長陳清河日前在畢典致辭時談到重視時間、情緒及身體的管理，並說沒管理好「趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，一席話引發熱議。校方今天回應指出，校長當天本意是希望同學培養韌性，照顧身心健康，對理解角度不同則是理解與尊重。

    各校近日陸續辦理畢業典禮歡送畢業生，而世新大學其中一場於5月30日晚上舉辦，陳清河致辭時提到，他重視管理自己的時間、情緒與身體。對自己的身體極端管理，不會讓人覺得他很累，不會讓人感覺他「指甲會痛、頭髮也會痛」，因「沒有人會同情你」。

    此外，陳清河說到，要是時間、情緒與身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」。

    這段話事後在網路引發批評，校方對此回應，學校感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，也重視大家對教育、職場與身心健康議題的關注。

    校方指出，校長當日致詞的本意，是希望同學在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。

    對於致詞中部分表達方式，若因理解角度不同而引發同學的不安或疑慮，陳校長表達予理解與尊重。這也提醒，在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。

    校方強調，始終相信教育不只是培養專業能力，更是協助學生建立獨立思考、關懷社會與探索自我的能力。我們珍視每一位同學的聲音，也樂見校園中理性、多元的交流與討論。

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