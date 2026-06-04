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    2026「桃園鑄城獎」即起開跑 張善政笑稱買房如擇偶

    2026/06/04 18:58 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政出席「桃園鑄城獎」記者會。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政出席「桃園鑄城獎」記者會。（記者謝武雄攝）

    桃園市發展快速，住宅建設量體持續增加，如何兼顧安全、品質、美學與永續，建立良好居住環境，已成為重要議題，為此桃園市政府推動「桃園鑄城獎」，今舉行記者會；市長張善政致詞時還和女主持人打趣說，買房子就像擇偶，除了外觀外，更重要的是內在，推出鑄城獎就是幫民眾把關挑選好房子。

    桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世表示，「桃園鑄城獎」活動已經籌劃2年，最初是以ESG理念為發想，除關注永續發展外，也涵蓋建築能效、太陽能光電等與建築產業密切相關的議題，期盼透過獎項鼓勵業界持續精進建築品質，打造兼具美學、機能與溫度的優質建築。

    張善政指出，桃園市政府辦理圍籬美學徵件，將得獎作品提供各工地使用，至今超過1000處工地採用，但施工圍籬僅是階段性景觀，真正留在城市中的是建築本身，涵蓋外觀、品質與居住體驗，因此更需要透過「桃園鑄城獎」引導民間力量，共同打造兼具美感與品質的城市建築。

    張善政也很感謝，「桃園鑄城獎」將可負擔住宅納入加分項目，讓「可負擔」與「優質住宅」能夠並行，有助於翻轉社會對可負擔住宅刻板印象，帶動業界投入，證明可負擔住宅也能具備良好設計、優質品質及舒適居住條件。

    桃園鑄城獎分成五大參選類別，分別是10層以上大樓、10層以下大樓、透天住宅、公共建設住宅類、公共建設非住宅類，各類分組評選，審視作品在規劃設計（50分）、品質工藝（30分）、綠能低碳（20分），另有加分項15分，包含智慧住宅、可負擔住宅、建築能效等面向，並依總分高低決定各組金、銀、銅鑄獎得主。

    「桃園鑄城獎」自即日起至6月30日止受理，凡坐落於桃園市，並於2023年至2025年間取得使用執照的建築物皆可參加比賽，採線上報名，網址：www.taaa.tw

    桃園市長張善政出席「桃園鑄城獎」記者會。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政出席「桃園鑄城獎」記者會。（記者謝武雄攝）

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