2026世界青年廚神賽 宏國德霖科大洪以萱勇奪亞軍、最佳甜點殊榮

宏國德霖科技大學學生洪以萱（前排中）日前代表亞洲到英國威爾斯參加「2026世界青年廚神挑戰賽」，一舉斬獲「世界亞軍」與「最佳甜點獎」雙料大獎。（宏國德霖科技大學提供）

宏國德霖科技大學餐旅管理系校友、現就讀企管所的洪以萱，經歷7年訓練，日前代表亞洲到英國威爾斯參加全球廚藝盛事「2026世界青年廚神挑戰賽」，以精湛廚藝與臨場應變能力，一舉斬獲「世界亞軍」與「最佳甜點獎」雙料大獎，讓世界看見台灣「美食力」，洪以萱感性說，這份榮耀不僅是個人成果，更感謝學校幫助，讓她在無數次的練習中，突破挫折，為學校增添國際榮耀。

洪以萱2024年先在「台灣國際廚藝美食挑戰賽」贏得台灣冠軍，後於「2025馬來西亞國際廚藝競賽」亞洲區半決賽再贏得亞洲冠軍，取得本年度全球僅少數名額的「世界青年廚神挑戰賽」亞洲唯一代表資格。

請繼續往下閱讀...

她代表亞洲遠赴英國威爾斯參加世界大賽，在指導老師王賜興及校方的全力支援下，展現極高抗壓性與創新思維，贏得國際評審團一致讚賞，抱回世界亞軍與最佳甜點獎。賽後，見賢思琪教育基金會董事長林鴻道特別頒發10萬元獎學金，肯定洪以萱堅持不懈的拚戰精神。

洪以萱表示，這份榮耀不僅是她個人的成果，更是學校長期培育的豐碩果實，感謝學校的資源與環境，讓她在無數次的練習中，學會突破挫折，她也感謝見賢思琪教育基金會的關鍵資助，讓她能無後顧之憂，征戰國際。

校方指出，洪以萱自五專部入學起，便展現極高的專業熱忱與踏實的學習態度，經歷7年嚴謹的實務訓練，一路深造至企業管理研究所，不僅具備精湛廚藝，更兼具管理視野。多年來，她深耕各項國內外賽事，至今累積34面獎牌的輝煌紀錄，是技職教育中「做中學、學中做」的最佳典範。

德霖科技大學學生洪以萱參加2026世界青年廚神挑戰賽，在全球頂尖選手激烈競爭中，以精湛廚藝與臨場應變能力，一舉斬獲世界亞軍和甜點冠軍。（宏國德霖科技大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法