端午節前夕勞軍！新竹縣長楊文科赴北測中心致贈加菜金

新竹縣長楊文科（左）致贈端午加菜金，慰勞北測中心指揮官李錦鑫（右）等駐區部隊官兵。（取自竹縣府官網）

趕在端午節前，新竹縣長楊文科今天偕同新竹軍人服務站站長陳中吉等，到湖口營區的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心致贈加菜金勞軍，以此具體向堅守崗位保家衛國的駐軍部隊代表、官兵弟兄表達謝意。

楊文科說，國軍官兵除了保家衛國，平時只要有任何颱風或其他意外災害發生，他們都在第一時間全力協助地方政府搶救或是善後。而面對國際局勢轉變與灰色地帶襲擾等各項國安挑戰，他們也持續落實演訓、不斷整軍經武，真的非常辛苦。

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北測中心指揮官、少將李錦鑫則代表全體官兵回應說，地方各界的體恤與關懷，對守護前線的他們來說是莫大鼓舞。全體官兵會把這份溫暖轉化為守護家園的實質動力，持續專注於各項戰備與演訓任務，克盡職守，讓新竹鄉親、乃至全國民眾都能安心度過每個佳節團聚時光。

端午節前，新竹縣長楊文科今天到湖口營區致贈加菜金勞軍。（取自竹縣府官網）

新竹縣長楊文科（左）致贈東方美人茶，給北測中心指揮官李錦鑫（右），號召國軍官兵都來品味新竹好茶。（取自竹縣府官網）

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