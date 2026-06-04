成大沙崙院區預計8月發建照 黃偉哲加碼曝蘇姿丰父親7月返台

針對沙崙智慧科技城發展，南市議員杜素吟提科技主題圖書館構想。（圖擷自南市議會市政質詢直播畫面）

攸關台南溪北、溪南醫療量能與生醫產業發展的「國立成功大學醫學院附設醫院沙崙院區」進度備受關注。南市議員杜素吟今（4）日在市政總質詢追問工程進展。工務局代理局長王建雄表示，目前相關程序均依計畫推進，預計8月正式核發建照。

市長黃偉哲則強調，市府已將成大醫院沙崙院區列為「專案內管」案件，由前衛生局長、現任計畫執行長許以霖專責對接，全力協助排除行政障礙，加速推動建設。

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杜素吟指出，成大醫院沙崙院區不只是單純的醫院，更是結合醫療服務、生醫研發與智慧科技的國家級重大建設。面對AI產業浪潮帶動沙崙快速發展，未來必須透過科技教育、產業發展及民生醫療3大面向，打造完整的大沙崙生活圈。

此外，杜素吟也提出極具未來感的構想，建議在沙崙特定區興建1座「科技多功能主題圖書館」，目前沙崙已匯聚大台南會展中心、三井Outlet，以及國家太空中心、陽明交通大學研究據點及中央研究院等高端研發資源，加上隨著超微（AMD）執行長蘇姿丰在沙崙設置辦公室，當地急需1座能與之匹配的知識地標，還有爭取設置AMD台灣新總部。

黃偉哲答詢時透露訊息表示，蘇姿丰的父親蘇春槐預計今年7月返回台灣，市府也希望把握機會進一步交流，爭取更多企業投資與合作機會，持續強化沙崙智慧科技城的發展動能。

經發局長張婷媛表示，相關構想已納入人工智慧與智慧城市發展模型研議，未來將朝此方向努力推動。

沙崙智慧科技城發展願景，備受關注。（記者洪瑞琴攝）

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