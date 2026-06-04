台中太平荔枝節登場 荔枝採果趣、蜂蜜生態體驗超搶手

台中太平荔枝進行採收期，太平區農會今天舉行「太平荔枝節」宣傳記者會，邀請大家來體驗荔枝採果和認識蜂蜜產業。（記者陳建志攝）

台中太平荔枝種植面積廣達600公頃，目前已進入產季，今年因氣候影響結果不佳，整體減產約5成，不過品質仍維持往年水準，太平區農會結合太平區公所、興農社區發展協會、太平養蜂產銷班第一班，推出農遊太平「蜂蜜與荔枝採果」食農教育活動，邀請民眾6月6日至21日到太平荔枝採果趣並體驗養蜂產業。

太平區農會總幹事余文欽表示，太平荔枝種植面積約600公頃，今年開花期原本花況不錯，未料3月授粉著果期遭遇連續乾旱，導致著果及果實發育不佳，尤其山區狀況更明顯，平地則好壞參半，整體收成預估減少5成，農業部已在5月18日啟動荔枝天然災害現金救助申請，補貼農友損失。

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余文欽表示，今年雖產量大減，但是品質仍佳多汁又甜，目前市面上，黑葉荔枝可賣到1台斤約80元，為了讓更多民眾可以品嘗好吃的荔枝並採果，推出荔枝採果、果樹認養，以及蜂業體驗活動。

太平區農會表示，今年荔枝採果有兩種選擇，分別由簡家荔枝園及興隆社區發展協會舉辦。簡家荔枝園日期有7天，分別為6/6（六）、7（日）、13（六）、14（日）、19（五）、20（六）、21（日），每天有六個梯次；興隆社區發展協會則在6/20，行程包括荔枝採果趣及古農莊文物館導覽，費用都是每人200元（可帶回2斤），3-12歲兒童每人100元（可帶回1斤）。另有「荔枝果樹認養」每棵5千元，保證採收量50台斤。

另外推出蜜蜂生態食農教育體驗，民眾能親身體驗取蜂巢片、手挖蜂巢蜜、搖蜜機採蜜、現採花粉、品嚐蜂蜜茶及蜂產品DIY。活動日期有7/5、7/11、7/25、7/26、8/15、8/16、8/22、8/23、8/29、8/30，共10天，每人費用300元。

台中太平荔枝進行採收期，太平農會總幹事余文欽（右3）、常務監事陳展群（左2）、太平區長陳柏宏（右2）邀請大家品嘗好吃的太平荔枝。（記者陳建志攝）

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