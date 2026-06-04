為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中太平荔枝節登場 荔枝採果趣、蜂蜜生態體驗超搶手

    2026/06/04 17:27 記者陳建志／台中報導
    台中太平荔枝進行採收期，太平區農會今天舉行「太平荔枝節」宣傳記者會，邀請大家來體驗荔枝採果和認識蜂蜜產業。（記者陳建志攝）

    台中太平荔枝進行採收期，太平區農會今天舉行「太平荔枝節」宣傳記者會，邀請大家來體驗荔枝採果和認識蜂蜜產業。（記者陳建志攝）

    台中太平荔枝種植面積廣達600公頃，目前已進入產季，今年因氣候影響結果不佳，整體減產約5成，不過品質仍維持往年水準，太平區農會結合太平區公所、興農社區發展協會、太平養蜂產銷班第一班，推出農遊太平「蜂蜜與荔枝採果」食農教育活動，邀請民眾6月6日至21日到太平荔枝採果趣並體驗養蜂產業。

    太平區農會總幹事余文欽表示，太平荔枝種植面積約600公頃，今年開花期原本花況不錯，未料3月授粉著果期遭遇連續乾旱，導致著果及果實發育不佳，尤其山區狀況更明顯，平地則好壞參半，整體收成預估減少5成，農業部已在5月18日啟動荔枝天然災害現金救助申請，補貼農友損失。

    余文欽表示，今年雖產量大減，但是品質仍佳多汁又甜，目前市面上，黑葉荔枝可賣到1台斤約80元，為了讓更多民眾可以品嘗好吃的荔枝並採果，推出荔枝採果、果樹認養，以及蜂業體驗活動。

    太平區農會表示，今年荔枝採果有兩種選擇，分別由簡家荔枝園及興隆社區發展協會舉辦。簡家荔枝園日期有7天，分別為6/6（六）、7（日）、13（六）、14（日）、19（五）、20（六）、21（日），每天有六個梯次；興隆社區發展協會則在6/20，行程包括荔枝採果趣及古農莊文物館導覽，費用都是每人200元（可帶回2斤），3-12歲兒童每人100元（可帶回1斤）。另有「荔枝果樹認養」每棵5千元，保證採收量50台斤。

    另外推出蜜蜂生態食農教育體驗，民眾能親身體驗取蜂巢片、手挖蜂巢蜜、搖蜜機採蜜、現採花粉、品嚐蜂蜜茶及蜂產品DIY。活動日期有7/5、7/11、7/25、7/26、8/15、8/16、8/22、8/23、8/29、8/30，共10天，每人費用300元。

    台中太平荔枝進行採收期，太平農會總幹事余文欽（右3）、常務監事陳展群（左2）、太平區長陳柏宏（右2）邀請大家品嘗好吃的太平荔枝。（記者陳建志攝）

    台中太平荔枝進行採收期，太平農會總幹事余文欽（右3）、常務監事陳展群（左2）、太平區長陳柏宏（右2）邀請大家品嘗好吃的太平荔枝。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播