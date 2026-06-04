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    首頁 > 生活

    世新校長畢典致詞「結束自己」惹議 校方說明本意

    2026/06/04 17:28 中央社
    世新大學。（資料照）

    世新大學。（資料照）

    世新大學日前舉辦的畢業典禮中，校長陳清河提醒學生做好時間、情緒、身體管理，並稱如果沒做好「趕快結束自己」，引發網路議論。校方今天澄清，致詞本意是提醒培養韌性。

    世新大學5月30日晚間舉辦114學年度畢業典禮，在晚間的碩博班場次，陳清河致詞時分享自我管理的經驗，稱絕對不會讓外界感受到疲累。

    然而陳清河接下來一段話，在網路上引發熱議，他提醒畢業生進入職場後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」

    世新校方今天在網站貼出聲明，解釋陳清河當天致詞的本意，是希望畢業生在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。

    因理解角度的不同，引發學生的不安，陳清河透過校方聲明表達理解與尊重，並反思在面對不同世代對工作、生活與自我價值的思考時，更需要持續傾聽與對話。

    校方感謝同學及社會各界提出的意見與回饋，承諾持續傾聽各方意見，努力營造更友善、包容且重視身心健康的校園環境。

    自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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