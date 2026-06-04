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    首頁 > 生活

    高餐大「稻・續」成果展 轉化成210分鐘風土餐桌展演

    2026/06/04 17:01 記者洪臣宏／高雄報導
    學生透過現代餐飲技術與青年創意，重新詮釋客家飲食記憶。（圖由高餐大提供）

    學生透過現代餐飲技術與青年創意，重新詮釋客家飲食記憶。（圖由高餐大提供）

    國立高雄餐旅大學五專餐飲廚藝科三年級今（4）日辦理「稻・續」美濃風土餐桌宴會成果展，學生將餐飲服務技術、廚藝基礎訓練、團隊合作與地方食材研究，轉化為1場長達210分鐘的風土餐桌展演，呈現高餐大USR團隊推動「美濃文化轉譯」的重要實踐。

    活動由右堆客家USR計畫主持人、副教授林淑瑛副教授及廚藝學院老師葉建志共同帶領，指導學生從美濃客家庄田野調查、宴會主題發想、菜單規劃、服務流程、桌面設計到現場執行，成果展以「稻・續」為名，取自「倒敘」之意，也象徵「未完待續」。

    林淑瑛指出，團隊引導學生從田野調查與地方走讀出發，認識美濃的水圳、埤塘、水蓮田、稻作景觀、客家飲食、發酵技藝、茶文化與工藝美學，再從時間、共生、豐收、惜物、傳承與共享等核心價值中萃取創作概念，進一步轉化為菜餚設計、飲品設計、擺盤設計、服務流程與桌景策展。

    餐宴菜色設計以美濃風土為主軸，融入美濃野蓮、老蘿蔔、梅乾菜、水八角、紅花紫蘇草、鳳梨、芭樂、美濃山茶等在地元素，透過現代餐飲技術與青年創意，重新詮釋客家飲食記憶，並規劃具地方風土意涵的伴手禮設計。

    廚藝學院院長陳紫玲指出，本次課程最可貴之處，在於學生不只是學習完成1場宴會，而是透過真實任務理解餐飲服務背後的文化責任與地方意義。

    菜色中融入美濃野蓮、老蘿蔔、梅乾菜、水八角、紅花紫蘇草、美濃山茶等在地元素，重新詮釋客家飲食記憶。（圖由高餐大提供）

    菜色中融入美濃野蓮、老蘿蔔、梅乾菜、水八角、紅花紫蘇草、美濃山茶等在地元素，重新詮釋客家飲食記憶。（圖由高餐大提供）

    高餐大師生以「稻・續」美濃風土餐桌宴會展現USR計畫成果。（圖由高餐大提供）

    高餐大師生以「稻・續」美濃風土餐桌宴會展現USR計畫成果。（圖由高餐大提供）

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