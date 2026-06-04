環團啟動百日環台推廣「瓶到瓶」 籲寶特瓶再生料占比達30％

自然保育與環境資訊基金會與三人恆好公司攜手，推廣「瓶到瓶」，要促使飲料業者的寶特瓶再生料占比達3成，將啟動百日環島倡議行動。（圖由三人恆好提供）

炎炎夏日，人手一瓶飲料清涼消暑，但是否想過寶特瓶帶來的環境問題？自然保育與環境資訊基金會與三人恆好公司攜手，趁近期「資源循環推動法」修法通過，啟動百日環島倡議，要推動「瓶到瓶」概念，目標號召百間企業響應，讓寶特瓶再生塑膠含量達30％以上，使寶特瓶不再是垃圾，而是可用資源再循環。

自然環資董事長陳瑞賓表示，專案自去年成軍至今獲得各界極大迴響，累計逾1000名個人連署，顯示社會對於寶特瓶使用再生塑膠已有初步支持與期待，盼吸引更多飲料業者以具體行動減少環境污染與生態危機。

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三人恆好執行長劉曉蓉表示，今年台灣超商、超市至少有9支再生寶特瓶產品可供選擇，希望鼓勵民眾優先選擇再生瓶，減少新生塑膠消費，強調：「每個人都是循環的起點。」而台灣若要與國際趨勢接軌，除了提升回收量能，更需要加速食品與飲料包材的生產轉型，讓再生材料真正回到產品之中，形成資源循環。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩也表示，「瓶到瓶」是從源頭減量的有效策略，近期資源循環推動法、廢棄物清理法等修法，正是希望透過循環模式達到廢棄物減量效果。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠也呼應，隨著氣候變遷與石油經濟退場，未來產業將面臨原生塑膠減少的挑戰，「瓶到瓶」是現在最根本該處理的議題，呼籲企業響應材料革命。

該計畫今日在環境部舉辦共識會議，號召民間場域、運動場域、旅宿業者、企業及循環會展聯盟、永續行銷聯盟、TIRPA公關協會、永續路跑聯盟等產業聯盟共同響應，期待社會未來能優先選擇再生塑膠產品，也同步發布「台灣再生瓶產品清單」，盤點揭露導入再生料的產品，鼓勵業者投入，也讓消費者日常選購支持循環消費。

2026「瓶到瓶」專案小組啟動為期100天的「瓶到瓶環島接力計劃」，首棒由環境部挺身倡議，後續將由響應單位等七大場域輪流接力，邀請消費者參與力挺改變。（圖由三人恆好提供）

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