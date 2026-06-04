南投總統教育獎學生不畏罕病 許淑華助出國旅遊圓夢

南投縣長許淑華贈送總統教育獎得主黃韻慈（右）同學禮券，並將資助韻慈與媽媽到日本旅遊圓夢。（記者張協昇攝）

南投縣新民國小黃韻慈同學，罹患罕見疾病-懷特薩頓症候群，但她不畏病痛折磨，不但樂觀努力學習，還擔任紅十字會志工，榮獲今年總統教育獎。由於韻慈身體功能逐漸退化，她最大的願望，就是希望趁自己還能走路時，可以坐飛機去看看外面的世界，縣長許淑華今（4日）接見韻慈後相當感動，將自掏腰包資助韻慈與媽媽到日本旅遊，為她圓夢。

許淑華縣今下午接見縣內2位2026年總統教育獎得獎學生，包括草屯商工張譯今同學及新民國小黃韻慈同學，並頒發禮券鼓勵。其中韻慈來自單親家庭，與媽媽相依為命，出生時發展遲緩，3歲確診為智能不足與頑固型癲癇，癲癇幾乎天天發作，展開漫長的復健與治療。2020年接受全基因檢測，更確診罹患罕見疾病-懷特薩頓症候群，這種疾病影響神經系統與身體發展，讓韻慈從小就必須面對肌力不足、平衡不佳、情緒不穩與多重身體病痛，必須經常送醫、甚至開刀治療。

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但韻慈不畏長年病痛折磨，樂觀努力學習，參加了罕見疾病打擊樂團、合唱團，以及繪畫與線繞畫等課程，還利用假日與寒暑假，到紅十字會擔任志工，協助急救與CPR課程活動，她說，如果有一天無法行走，她希望能成為一位街頭藝人，用笑容、音樂與表演帶給大家歡樂。

而草屯商工張譯今同學，不但曾榮獲全年級段考第一名，且從小展現運動天賦，參與田徑、排球隊與競技疊杯屢屢獲獎，更積極參與Cool English英語口說比賽、BAP檢定、商教會會計能力測驗及會計資訊丙級檢定，展現高度自主學習與時間管理能力，成為同學榜樣。

南投縣長許淑華贈送總統教育獎得主張譯今同學禮券鼓勵。（記者張協昇攝）

南投縣長許淑華接見總統教育獎得主黃韻慈（中）與張譯今（右）同學。（記者張協昇攝）

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