新北交通局將設智慧運輸中心整合8系統 議員憂人力更吃緊

新北市議會今（4）日審議增設中心的組織規程修正草案，交通局長鍾鳴時指出，該中心將整合交通局既有8大系統。（記者黃子暘攝）

新北市府在三重區新建第二行政中心，交通局將下設「智慧運輸中心」，配合二辦今年底完工啟用。新北市議會今（4）日審議增設中心的組織規程修正草案，交通局長鍾鳴時指出，該中心將整合交通局既有8大系統。市議員黃淑君關切，相關人力將從交通工程科移撥，恐讓早已疲於奔命的交工科同仁加重業務負擔。鍾鳴時回應，交工科將移撥5人，另20名將使用交通裁決處未使用的員額。經一番討論，草案由副議長陳鴻源宣布附帶決議通過。

鍾鳴時報告指出，智慧運輸中心整合8大系統包括公車動態資訊系統、交通控制系統、交通事故資料分析系統、公共停車場資訊系統、路邊停車開單即時傳輸系統、拖吊系統、停車監控中心與路邊停車費收費管理資訊系統；交通業務的資訊化、數據化與人才培育需要相應的成長環境空間，盼議員支持成立。

請繼續往下閱讀...

黃淑君質疑，當初質詢市府爭取成立交通工程處、停車管理處，市府聲稱沒有人力，而目前交工科僅41人，早已疲於奔命，又要從交工科撥人力去智慧運輸中心，恐加重同仁業務負擔，最後連實地會勘都做不到。

鍾鳴時回應，智慧運輸中心25人有5人從交工科移撥人力，另20名將使用裁決處未使用的員額，後續透過每年高普考補充人力；業務部分，交工科將有號誌、先進儀器管理等業務移撥過去，交工科可更專心於標誌標線的路口秩序整理、會勘等業務。

鍾鳴時指出，議員關心浮州橋、華江橋橋樑交通工程改善，智慧運輸中心成立後，可以透過AI攝影機架設監測蒐集車流數量等資訊，蒐集資料可能用幾日就能完成，不用再撥人力調查。

黃淑君進一步要求，如果局長對智慧運輸中心有信心，她要求草案附帶決議，交通局原本答應她6個月完成浮州橋、華江橋相關改善檢討，要縮短成3個月，否則沒有成立的意義。一番討論後，由副議長陳鴻源宣布草案附帶決議通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法