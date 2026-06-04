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    十三行博物館攜手台藝大修護文物 喚醒4000年水碓尾遺址陶器

    2026/06/04 16:35 記者黃政嘉／新北報導
    新北市立十三行博物館攜手台灣藝術大學，帶領學子化身為古物醫生修復文物。（十三行博物館提供）

    新北市立十三行博物館攜手台灣藝術大學，帶領學子化身為古物醫生修復文物。（十三行博物館提供）

    新北市立十三行博物館與台灣藝術大學簽署合作意向書（MOU），展開為期超過1年的「無機材質文物修護」課程，官學攜手帶領年輕學子化身為古物醫生，撫平文物的歲月傷痕，修復成果更將作為博物館展示與研究的堅實基礎，讓見證台灣史前文化轉型關鍵的「水碓尾遺址」出土陶器，重新被世人看見。

    計畫由十三行博物館傾注資源、提供館藏考古文物，台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺引領指導，針對古蹟藝術修護學系大學部學生，規劃初階與進階的系統化實作教學，從損壞現象的觀察、材質特性的判讀，逐步進入修護策略擬定與技術實作，引導學生在博物館真實的典藏脈絡中扎根所學。

    十三行博物館指出，第一階段的修復核心，瞄準了極具歷史關鍵地位的「水碓尾遺址出土陶器」，水碓遺址年代距今約4760到4300年，處於大坌坑文化晚期邁向訊塘埔文化早期過渡的關鍵階段，出土陶器更呈現兼具兩者特徵的混合風貌，不僅呼應史前文化連續承接的脈絡，更填補台灣北部史前序列至關重要的「失落環節」。

    十三行博物館館長羅珮瑄說，與台藝大合作，透過官學資源共享，讓學生在修復過程中親手接觸臺灣史前文化的重要證據，修復後的成果更將作為博物館展示與研究的堅實基礎，未來也將持續透過跨領域合作與教育推廣，深化文化資產保存工作，讓歷史在當代持續被理解與傳承。

    邵慶旺指出，這次與十三行博物館結盟，將珍貴的第一手考古出土文物帶入校園課堂，不僅大幅提升學生在修護上的實戰能量，更讓學子在過程中體會與千年前歷史對話的深刻感動，培育出更多未來文物保存的生力軍。

    台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺（右）引領指導「無機材質文物修護」課程。（十三行博物館提供）

    台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺（右）引領指導「無機材質文物修護」課程。（十三行博物館提供）

    十三行博物館傾注資源，提供極具歷史關鍵地位的「水碓尾遺址出土陶器」，官學攜手帶領年輕學子化身為古物醫生，撫平文物的歲月傷痕。（十三行博物館提供）

    十三行博物館傾注資源，提供極具歷史關鍵地位的「水碓尾遺址出土陶器」，官學攜手帶領年輕學子化身為古物醫生，撫平文物的歲月傷痕。（十三行博物館提供）

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