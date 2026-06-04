台南下雨進帳不多 曾文水庫蓄水率僅9％

截至下午4時止，曾文水庫集水區累積雨量9.1毫米，對水情挹注有限。（南水分署提供）

受到滯留鋒面及西南風增強影響，台南今（4）日早上及下午均有一波降雨，但雨勢不大，截至目前為止，曾文、南化、烏山頭等水庫進帳不多，對水情挹注有限。

根據經濟部南區水資源分署監測資料，截至今日下午4時止，曾文水庫集水區累積雨量9.1毫米（mm）、烏山頭水庫累積雨量12.1毫米、南化水庫累積雨量37.3亳米。南水分署表示，目前降雨對於水情挹注有限，後續降雨仍需持續觀察。

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而在越域引水方面，因甲仙堰流量有提升，且旗山溪水系農業用水受降雨挹注，降低川流取水，甲仙堰引水量自0.12cms（每秒立方公尺）提升至6.92cms，後續再將持續視流量加強引水。

烏山頭蓄水率15% 南化水庫20%

南水分署指出，因近期降雨型態較不適合進行人工增雨，將持續配合人工增雨團隊守視，如有適當的時機將立即配合施作。

南水分署下午4時監測資料顯示，曾文水庫水位192.68公尺、有效蓄水量4216萬立方公尺、蓄水率9.37%，與前1天深夜12時相較，有效蓄水量增加26萬立方公尺；烏山頭水庫水位47.12公尺、有效蓄水量1189萬立方公尺、蓄水率15.08%，二水庫合計有效蓄水量5405萬立方公尺；南化水庫水位161.96公尺、有效蓄水量1700萬立方公尺、蓄水率20.78%。

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