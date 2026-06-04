張善政向中央喊話年輕人期待可負擔住宅 不靠上一代就能買房

桃園市長張善政表示，年輕人都很渴望可負擔住宅，因為買房子不必靠上一代。（記者謝武雄攝）

桃園市議會上週三讀通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」，桃園市長張善政今天出席行政院會爭取相關部會瞭解背景，盼在審查過程儘量給市府指導，支持該自治條例順利通過，因為年輕人都很期待能夠用自己的薪水買房子，而不是靠上一代。

張善政今天下午於「桃園鑄城獎」活動後受訪表示，可負擔住宅自治條例規劃期間，外界就非常關注，也看到很多年輕人在網路上透過非常期待的語氣說，希望趕快能讓他們靠自己薪水買房，而不是靠上一代，他們不是要炒房，就是要買一個自己覺得很好住的房子而已。

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張善政說，將來在行政院審查時，除主管住宅的內政部，還會牽涉到貸款金融相關部會，牽涉到購買人權益的法務部，所以有好幾個部會參與，既然自治條例剛剛送到行政院，就應該到行政院會去說明，請相關部會瞭解一下這個背景，然後在審查的過程裡面儘量給市府指導。

張提到，他覺得院會氣氛非常好，內政部也好，或將來要主審的政務委員，都表達說會本於專業，儘量看看是否有需要改進地方，市府也會虛心接受審查過程所提意見，讓自治條例儘快通過，因為已經有很多開發商在規劃建築的時候，都把可負擔住宅都已經包含在裡面了。

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