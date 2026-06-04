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    首頁 > 生活

    永春高中生「蛋洗學務處」道歉了 校方：樂見相互理解

    2026/06/04 16:29 記者甘孟霖／台北報導
    永春高中日前發生學生向學務處丟擲雞蛋事件，該生3日公開道歉，校方表示樂見雙方相互理解，會全力協助孩子讓事件圓滿落幕。（圖擷自Google地圖）

    永春高中日前發生學生向學務處丟擲雞蛋事件，該生3日公開道歉，校方表示樂見雙方相互理解，會全力協助孩子讓事件圓滿落幕。（圖擷自Google地圖）

    上月19日，台北市立永春高中爆發學生向學務處丟擲雞蛋事件，抗議學校行政反應遲鈍，校方後續向學生提告恐嚇、毀損等5罪。事隔多日後，涉案學生透過社群表示，對行為及後果深感懊悔，並願意承擔相應責任。永春高中表示，樂見學生與校方相互理解，學校也會全力協助孩子，盼事件能夠圓滿落幕，讓孩子專注在下個階段的學習。

    永春高中一名高三學生於5月19日下午對學務處丟擲雞蛋抗議，他事後在公開信中說明，這是對全校行政的不滿，提到過去校方對於學生打架、持刀械案、性平案反應遲鈍，體制內申訴效果不彰，因此以其他方式抗爭。校方當時表示，由於學生拒絕溝通，才提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱和妨害公務等5罪，但仍希望跟學生與家長好好調解。

    該生本月3日透過社群平台發文，表示自己未能以理性、適當且合宜的方式表達訴求，造成學校行政困擾、師長不安，也使社會大眾對此事及學校產生負面觀感，他深感懊悔，並願意承擔相應責任。他也提及，瞭解學校並非有意掩蓋任何事件，而是基於對個案的保密義務，以及避免對當事學生造成二次傷害；同時校方亦依法行政，未有行政怠惰的情形發生。

    永春高中校方表示，學校一直本著教育、輔導孩子的立場處理此事，事發後也持續邀請孩子與家長一起與學校來溝通，校方看到孩子的道歉文，認為內容很中肯，也樂見雙方在溝通過後終於能夠相互理解。

    校方強調，後續將會全力協助孩子，盼此事件能夠圓滿落幕，讓孩子的生活可以回到正軌，並能好好準備邁入下個階段的學習。

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