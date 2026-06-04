屏東帶狀疱疹疫苗補助門檻高 議員促降低

皮蛇疫苗施打。（資料照）

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，引發的神經痛常讓患者痛不欲生，接種疫苗能有效預防，但兩劑疫苗的費用高達18000元，對一般民眾是沉重負擔，縣議員黃明賢、李世淦在縣議會質詢時表示，全國已有16個縣市提供帶狀疱疹疫苗補助，屏東縣補助的限制太高，希望降低補助門檻嘉惠更多人。

黃明賢指出，縣府對於「皮蛇」疫苗的補助只編列700餘萬元預算，補助對象僅限「設籍本縣55歲以上原住民或65歲以上低收、中低收入戶且具病史者、重大傷病或免疫功能低下族群」，不僅年齡門檻偏高，資格限制也極為嚴格，實際受惠人數相當有限。

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黃明賢、李世淦認為，桃園市、台東縣等8個縣市已將補助年齡下調至50歲，有許多縣市採取部分補助，如補助一劑、定額減免等，而非僅鎖定弱勢或已罹病族群，這種做法既能減輕民眾負擔，又能有效提升接種意願，發揮預防的最大效益，建議屏東將補助年齡下修至50歲，擴大補助對象至一般民眾，不應只限於低收、中低收入戶或已有病史者，因為預防勝於治療，與其等到民眾罹患帶狀疱疹、承受劇痛與醫療支出，不如從疫苗補助著手，才是更前瞻的政策守護。

衛生局長張秀君說明，帶狀皰疹中央政策認為不是流行性傳染病，所以不是全國性的施打，但今年中央已進行全面評估，目前縣府仍採取最需要的人施打。

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