秀廚藝！台南龍崎國中畢業生上菜 家長成座上賓

台南龍崎國中應屆畢業生上菜展現技藝教育成果。（記者劉婉君攝）

畢業季節到，台南龍崎國中8名應屆畢業生今（4日）下廚料理，並邀請家長、龍崎區長陳龍政等地方人士擔任座上佳賓，與全校師生共享餐點，展現廚藝課程的成果，也向師長及家長表達感謝之意。

每年畢業前夕的技藝教育成果展，是龍崎國中逾20年的傳統，8名應屆畢業生早上7時30分就到學校開始準備，完成1道道佳餚，中午用餐時間一到，學生依序上菜，黑松露燉飯、雪碧冷麵、奶油鮭魚排等10道菜餚，以及抹茶慕斯蛋糕、楊枝甘露等5道甜點及飲品，菜色相當豐富，也讓與會的家長和賓客吃得津津有味，豎起大拇指稱讚。

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為了今天的成果展，除了8位應屆生負責料理，1、2年級學生也協助布置及接待等，全校29位學生總動員。高中將就讀體育班的張中允說，第1次煮菜給這麼多賓客吃，很緊張，雖然一大早就開始忙著料理，但看到大家吃得開心，自己也很有成就感。

龍崎國中校長楊記賓表示，廚藝課程每年會依季節舉辦不同主題的活動，除了畢業前夕的成果展，還有包春捲、歲末感恩的搓湯圓及火鍋趴；端午節前夕也是國三生準備國中會考時，則舉辦包粽活動，應景並祝福考生「包中」；中秋節前則由全校一起做月餅，他也會陪伴新生回到國小母校，分送給級任老師及校長。

受邀的賓客品嚐學生精心準備的料理。（記者劉婉君攝）

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