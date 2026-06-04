嘉義市爭取中央興辦軌道建設 願景館高掛「大嘉義起來搞軌」看板

嘉義市政府願景館今懸掛「大嘉義起來搞軌」看板，傳達軌道建設重要性。（嘉義市政府提供）

嘉義市爭取中央興辦「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，行政院長卓榮泰日前到嘉義市西區國民運動館視察，市長黃敏惠當場爭取，卓榮泰回應，「財政收支劃分法」修正後中央與地方財力拉近，常年預算難支應，未來政院版「財劃法」若通過更能努力。市府今天在嘉義火車站旁願景館掛設「大嘉義起來搞軌」看板，呼籲中央正視大嘉義交通需求，落實交通平權，不讓嘉義成為高鐵聯外運輸孤兒。

黃敏惠說，高鐵興建之初，交通部為完善高鐵沿線各站聯外系統，1999年已完成「高鐵嘉義站聯外輕軌運輸系統可行性研究」，預留連接高鐵嘉義站與嘉義縣市的輕軌路廊。

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她說，行政院2005年3月24日函文交通部所報「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」時，已明確指示交通部應參考路廊運量成長情形，再適時提出輕軌計畫。如今，高鐵嘉義站與台鐵嘉義站年運量早已突破1400萬人次，聯外軌道建設卻遲未到位，地方民眾一等就是21年。

黃敏惠說，全國高鐵聯外軌道運輸建設都由中央主政辦理，包括高鐵南港站等6站與台鐵共站或共構，高鐵桃園站則有機場捷運串連；高鐵台南站透過支線串聯，彰化站、雲林站也正興建或規劃軌道，只有高鐵嘉義站未有軌道運輸連接市區，她向中央喊話不論是輕軌或台鐵支線，只要能滿足大嘉義地區民眾交通的基本需求，全力支持並樂觀其成。

交通處長呂獎慧說，2024年6月將可行性研究送交通部審議，9月交通部函覆書面意見，11月依照交通部意見完成修正報告呈報交通部，去年至今也5次行文，然至今無回音，藉由「大嘉義起來搞軌」看板凸顯高鐵嘉義站聯外軌道建設對嘉市的重要與必要性，盼中央正視並回應。

嘉義市爭取高鐵聯外嘉義輕軌，向中央喊話。（嘉義市政府提供）

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