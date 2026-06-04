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    首頁 > 生活

    每月5000元改變人生 家扶女大生畢業前獻花謝恩感動全場

    2026/06/04 16:19 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林家扶女大生嘉真與媽媽獻花感謝彰化圓夢行善團資助4年讓她能完成大學學業。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶女大生嘉真與媽媽獻花感謝彰化圓夢行善團資助4年讓她能完成大學學業。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶女孩嘉真今（4）日與越南籍媽媽帶著向日葵、康乃馨拜訪家扶中心，當面感謝來訪的彰化圓夢行善團成員，嘉真紅著眼眶說，謝謝行善團每月資助5000元，讓她能圓夢完成大學學業，場面溫馨。

    彰化圓夢行善團由百工百業人士組成，特別關懷家扶孩童就學狀況，連續5年資助雲林家扶的扶幼、助學金、台西希望教室才藝，還有6名沿海大專學子每月5000元教育費用，第一年40萬元，之後逐年增加，今年為62萬元。

    雲林家扶中心督導王耀慶指出，嘉真是彰化圓夢行善團4年前資助的孩子，嘉真媽媽是越南籍新住民，爸爸有腎功能問題無法工作，家中仰賴媽媽打零工微薄收入維生，家中還有一個弟弟還在讀書。

    王耀慶說，嘉真媽媽很感謝行善團每月資助5000元，減輕家中很大負擔，更讓孩子可以安心讀書，心中一直掛念有機會要當面謝恩，得知他們要來家扶捐助特別在畢業前夕與嘉真一起來表達感謝之意。

    嘉真貼心準備花語為陽光、希望、快樂、勇敢的向日葵，及充滿溫暖、愛與感恩、關懷的康乃馨，送給與會行善團的成員，謝謝他們像康乃馨、向日葵一樣帶給他們滿滿的溫暖與希望。

    雲林家扶女大生嘉真與媽媽獻花感謝彰化圓夢行善團資助4年讓她能完成大學學業。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶女大生嘉真與媽媽獻花感謝彰化圓夢行善團資助4年讓她能完成大學學業。（記者黃淑莉攝）

    彰化圓夢行善團連續5年資助雲林家扶中心，支持家扶孩子就學。（記者黃淑莉攝）

    彰化圓夢行善團連續5年資助雲林家扶中心，支持家扶孩子就學。（記者黃淑莉攝）

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