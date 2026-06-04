為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣多處路口取消二段式左轉後肇事率下降 議員促全面放寬

    2026/06/04 16:01 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣議員陳光軒，總質詢建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員陳光軒，總質詢建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員陳光軒今（日）於縣政總質詢指出，目前已有42處路口取消機車強制二段式左轉，多數路口反而呈現肇事率降低的趨勢，對交通有顯著的改善，要求縣府應盡快研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉。縣長鍾東錦同意進一步研議，但採逐步擴大為宜，一切須以交通安全為考量。

    陳光軒指出，苗栗縣政府過去向中央爭取經費做機車取消二段式左轉可行性研究，但建議開放路口縣府立場皆略顯保守，他和幾位年輕議員過去幾年主動辦理會勘，針對縣內頭份、竹南、苗栗等鄉鎮做整體性的討論，已成功爭取共6條道路沿線及其他路口，合計共42個路口取消強制二段式左轉。

    陳光軒表示，經向苗栗縣警局調閱相關路口肇事數據後顯示，取消機車強制二段式左轉後，路口肇事率並沒有明顯異常，多數路口反而呈現肇事率降低的趨勢，對交通有顯著的改善，目前台南市已全部取消強制待轉，他要求苗縣府應盡快研議試辦全縣道路取消機車強制二段式左轉。

    苗縣府交通工務處長古明弘回應，經會勘盤點58處縣道及鄉道，已取消26處二段式左轉，後續將再針對汽機車流量落差、依整個路口的幾何條件，以及衡量車種與車流量配置等因素，逐步檢討是否應取消機車二段式左轉。

    此外，陳光軒表示，許多民眾陳情，有社區或民宅長期受到大量回收物、囤積物所苦，恐造成病媒孳生、影響環境衛生、逃生動線阻礙，亦有礙市容，公部門遇到此問題時，因牽涉到公所、環保、社政、衛政、消防、警政、建管等單位，各自為政各有立場，建議制定《苗栗縣住宅囤積行為處理自治條例》，往後若有蒐集或囤積物品，致影響公共安全、環境衛生或引發法定傳染病之虞，相關單位經會勘後可介入排除。

    苗縣府環保局長沈鳳臺回應，將邀集相關局處研議相關條例。

    針對議員建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉，縣長鍾東錦回應，應採逐步擴大為宜，一切須以交通安全為考量。（記者張勳騰攝）

    針對議員建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉，縣長鍾東錦回應，應採逐步擴大為宜，一切須以交通安全為考量。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播