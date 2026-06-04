苗縣多處路口取消二段式左轉後肇事率下降 議員促全面放寬

民進黨苗栗縣議員陳光軒，總質詢建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉。（記者張勳騰攝）

民進黨苗栗縣議員陳光軒今（日）於縣政總質詢指出，目前已有42處路口取消機車強制二段式左轉，多數路口反而呈現肇事率降低的趨勢，對交通有顯著的改善，要求縣府應盡快研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉。縣長鍾東錦同意進一步研議，但採逐步擴大為宜，一切須以交通安全為考量。

陳光軒指出，苗栗縣政府過去向中央爭取經費做機車取消二段式左轉可行性研究，但建議開放路口縣府立場皆略顯保守，他和幾位年輕議員過去幾年主動辦理會勘，針對縣內頭份、竹南、苗栗等鄉鎮做整體性的討論，已成功爭取共6條道路沿線及其他路口，合計共42個路口取消強制二段式左轉。

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陳光軒表示，經向苗栗縣警局調閱相關路口肇事數據後顯示，取消機車強制二段式左轉後，路口肇事率並沒有明顯異常，多數路口反而呈現肇事率降低的趨勢，對交通有顯著的改善，目前台南市已全部取消強制待轉，他要求苗縣府應盡快研議試辦全縣道路取消機車強制二段式左轉。

苗縣府交通工務處長古明弘回應，經會勘盤點58處縣道及鄉道，已取消26處二段式左轉，後續將再針對汽機車流量落差、依整個路口的幾何條件，以及衡量車種與車流量配置等因素，逐步檢討是否應取消機車二段式左轉。

此外，陳光軒表示，許多民眾陳情，有社區或民宅長期受到大量回收物、囤積物所苦，恐造成病媒孳生、影響環境衛生、逃生動線阻礙，亦有礙市容，公部門遇到此問題時，因牽涉到公所、環保、社政、衛政、消防、警政、建管等單位，各自為政各有立場，建議制定《苗栗縣住宅囤積行為處理自治條例》，往後若有蒐集或囤積物品，致影響公共安全、環境衛生或引發法定傳染病之虞，相關單位經會勘後可介入排除。

苗縣府環保局長沈鳳臺回應，將邀集相關局處研議相關條例。

針對議員建議研議試辦全縣道路取消強制二段式左轉，縣長鍾東錦回應，應採逐步擴大為宜，一切須以交通安全為考量。（記者張勳騰攝）

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