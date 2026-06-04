一張表單雙重守護 南市全台首創「防詐全餐」護不動產

南市推全台首創整合型申請書，打造不動產「防詐全餐」。（記者洪瑞琴攝）

詐騙手法不斷翻新，連不動產都成為詐騙集團覬覦的目標。為了守護民眾財產安全，南市政府今（4）日宣布由地政局與財政稅務局跨機關合作，推出全台首創的「整合型申請書」，民眾只要填寫一張表單、勾選兩項服務，就能同時啟動「地籍異動即時通」及「稅籍異動即時通」，從產權到稅務雙重防護網，如同不動產版的「防詐全餐」。

民眾完成申請後，只要名下土地或建物出現買賣、贈與、抵押權設定、書狀補給、查封、判決移轉等異動案件，系統都會在收件或完成登記時，主動透過簡訊或電子郵件通知所有權人，讓民眾第一時間掌握不動產動態。

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除了產權異動外，若有人試圖冒名申報土地增值稅或契稅，啟動「稅籍異動即時通」後，系統也會即時發送通知，讓民眾能在報稅階段就發現異常，及早採取行動，避免財產遭到不法侵害。

副市長姜淋煌表示，去年南市已率先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至今，已成功攔阻詐騙案件，保住民眾財產高達1億3500萬元。

地政局長陳淑美指出，過去地政與稅務防詐宣導各自進行，民眾往往需要分別申請，如今透過整合型申請書，只需1次申辦、1次說明，就能同時取得兩大機關提供的防護服務，便利又完全免費。

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