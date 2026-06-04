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    首頁 > 生活

    遠通電收：企業ETC與路邊停車費代繳申辦量破1000家 管理車輛逾3萬台

    2026/06/04 16:32 記者吳亮儀／台北報導
    「企業ETC與停車費代繳」，員工不須逐筆催收單據和外出繳費。（遠通電收提供）

    「企業ETC與停車費代繳」，員工不須逐筆催收單據和外出繳費。（遠通電收提供）

    遠通電收今天（4日）宣布，「企業ETC與路邊停車費代繳」申辦量突破1000家，管理車輛逾3萬台，大幅縮減9成行政成本；針對員工出差駕駛自用車的停車費報帳，能有效杜絕逾期罰單與紙本單據浪費，替企業節省約8%相關支出。

    遠通指出，過去公司車停車報帳流程繁瑣，司機須先自行繳費再憑單請款，或由財務人員逐筆催收單據並人工繳費，不僅耗費大量人力，也容易因單據遺失或逾期繳費產生罰單，增加營運成本。

    導入服務後，遠通將每月彙整所有車輛對帳資料，供企業統一繳費與核銷，大幅降低行政作業與時間成本，避免人工疏失帶來的額外支出。遠通電收表示，「企業ETC與路邊停車費代繳」服務推出屆滿周年，申辦企業正式突破千家。

    新竹物流指出，旗下超過3000台物流車隊已全面採用停車費自動代繳與紀錄系統，成功取代過往人工紙本繳費與逐筆核銷流程，不僅有效減輕司機與行政人員負擔，也讓第一線配送人員能更專注於運輸任務。

    遠通電收表示，除公司車管理升級外，員工出差駕駛自用車所產生的路邊或路外停車費，在申辦個人「eTag停車扣繳」服務後，也能大幅提升報帳效率。只要於uTagGo App的「發票/報帳專區」設定公司統編，即可一鍵匯出所有停車單據與電子發票，並直接寄送至指定信箱，無須再逐張蒐集與黏貼紙本單據。

    知名寵物用品公司沛特國際表示，目前員工車輛差旅停車已導入自動代扣取代人工繳費，不僅大幅精簡報帳核銷成本，還能避免因公務繁忙漏繳停車費而產生罰單及紙張浪費，整體估算可再替企業節省約8%的停車相關支出。

    全台運量市佔最高新竹物流已導入「企業ETC與路邊停車費代繳」。（遠通電收提供）

    全台運量市佔最高新竹物流已導入「企業ETC與路邊停車費代繳」。（遠通電收提供）

    台運量市佔最高的新竹物流，超過3000台車隊已全面導入「企業ETC與路邊停車費代繳」。（遠通電收提供）

    台運量市佔最高的新竹物流，超過3000台車隊已全面導入「企業ETC與路邊停車費代繳」。（遠通電收提供）

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