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    首頁 > 生活

    台南柳營德元埤培訓導覽人才 3埤塘外語課程接續招生

    2026/06/04 15:43 記者劉婉君／台南報導
    台南柳營德元埤結合荷蘭風車、環埤步道、自行車路線及田園景觀，為台南溪北地區重要景點之一。（觀旅局提供）

    台南柳營德元埤結合荷蘭風車、環埤步道、自行車路線及田園景觀，為台南溪北地區重要景點之一。（觀旅局提供）

    台南培訓埤塘導覽人才，德元埤華語導覽課程接力展開，透過實地走讀與導覽演練，帶領學員深入認識及體驗溪北慢旅特色，推廣台南埤塘文化觀光，3埤塘的英、日、韓等外語導覽培訓課程持續招生。

    柳營德元埤結合荷蘭風車、環埤步道、自行車路線及田園景觀，近年已成為溪北地區重要的遊憩據點，華語導覽課程以柳營埤塘水岸、農村聚落及在地文化為主題，希望透過導覽人才培育，讓更多旅客深入認識柳營的人文故事與地方風景。

    觀光旅遊局長林國華表示，課程除了安排德元埤園區走讀外，還有配合柳營周邊特色景點與觀光資源，規劃酪農產業、水文化、生態旅遊及聚落文史等主題路線，帶領學員實地感受柳營的人文風景與觀光魅力，未來可以分享給其他旅客。

    德元埤、葫蘆埤、虎頭埤等3大埤塘的外語導覽培訓課程接續登場，目前英語課程僅剩少數名額，日語及韓語課程亦持續招生中，課程內容將結合不同國家旅客旅遊偏好與接待特色，並提供實際導覽服務機會及薪資報酬，具外語專長、對地方文化、觀光導覽及生態旅遊有興趣者，均可報名，課程全程免費，完訓後將全額退還保證金。

    德元埤華語導覽課程結合柳營在地的農村聚落及產業、文化。（觀旅局提供）

    德元埤華語導覽課程結合柳營在地的農村聚落及產業、文化。（觀旅局提供）

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