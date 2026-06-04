新竹市建國公園街友入住隨地大小便 光天化日全裸洗澡

新竹市有街友光天化日全裸在建國公園隨地大小便，把公園當家。（讀者提供）

新竹市讀者投訴，這幾天在建國公園看到有街友大白天全裸澡、隨地大小便，把公園當家，建國公園飄散濃濃惡臭及尿屎味，天氣炎熱，臭味久久無法散掉，讓人根本不敢靠近。建國公園鄰近關帝廟及中央市場，出入人潮多，市府對街友擾民及影響市容環境情形束手無策。

市府社會處回應，4月29日起結合養工處、警察局及社團民間單位，定期到建國公園巡查。近日接獲建國公園有人裸露身體盥洗及隨地便溺情形，已介入了解，並透過疑似精神病人個案服務進行處遇及評估，進行勸導及關懷輔導。

請繼續往下閱讀...

讀者投訴，建國公園已變街友公園，時常可看到街友盤據，棉被等家當擺在公園內，然後隨地大小便，甚至光天化日下全裸洗澡，有時還會對著其他人大吼，整個公園環境相當髒亂，垃圾及雜物到處可見，甚至老鼠亂竄橫行咬垃圾情況很常見，還有老人家疑有聚賭行為，但市府都視而不見，只是幾天來沖洗地板就走人，根本拿不出對策，讓小孩及到市場買菜的婆婆媽媽根本不敢靠近，痛批建國公園已如城市之瘤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法