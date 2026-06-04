苗栗Can Help！苗栗郵局串聯36支局 助攻創世嘉義新院籌建

創世基金會籌建嘉義新院，苗栗郵局啟動「郵心相連 傳愛永續」公益活動，攜手創世基金會苗栗分會共同推動嘉義新院擴建。（圖由創世苗栗院提供）

創世基金會籌建嘉義新院，苗栗郵局啟動「郵心相連 傳愛永續」公益活動，攜手創世基金會苗栗分會共同推動嘉義新院擴建，展現苗栗can help。

苗栗郵局今（4）日與創世苗栗分會於總局為活動宣傳，由喬嘉樂幼兒園孩童活力舞蹈熱鬧開場，並化身小小設計師，手持彩繪的「築院小屋」自信走秀，展現滿滿童趣與愛心。活動中，弘興大工程有限公司率先拋磚引玉，認捐全苗栗36個支局的築院小屋。總經理潘岳伶表示，企業責任在於回饋社會，很榮幸能與郵局及創世合作，希望透過孩子們的純真畫筆散播關懷種子，吸引更多企業共同響應，讓愛心延續。

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苗栗郵局局長吳振斌指出，此次活動結合轄下36個支局據點，將於營業窗口設置建院文宣與展示孩子們的彩繪小屋，擴大公益觸及率，讓民眾在櫃檯辦理業務時，即可同步了解植物人家庭的困境，捐款600元響應「築院+1」活動，即可索取乙份可彩繪的小屋。

創世基金會苗栗院陳綠蓉院長表示，嘉義新院的建置將為南部清寒植物人提供完善的照護資源，減輕家庭長期照顧壓力，建院之路仍需各界持續支持，歡迎民眾與企業投入公益，支持「築院+1」每單位600元，或捐助1200元響應到宅服務。更多資訊請見創世基金會官網，或洽愛心專線：（037）275-848分機9。

苗栗郵局今（4）日與創世苗栗分會於總局為活動宣傳，由喬嘉樂幼兒園孩童活力舞蹈熱鬧開場。（圖由創世苗栗院提供）

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