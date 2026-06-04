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    首頁 > 生活

    左營果貿公辦都更案啟動 林欽榮：南台灣人才培育關鍵

    2026/06/04 15:06 記者王榮祥／高雄報導
    林欽榮透過模型說明左營果貿公辦都更計畫內容。（記者王榮祥攝）

    林欽榮透過模型說明左營果貿公辦都更計畫內容。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府啟動左營果貿公辦都更案，基地位置緊鄰左營舊城與國家重點領域校際研教園區，擬引資146億元，闢建包括研教園區學生宿舍在內共5棟建築，副市長林欽榮形容這計畫攸關南部人才培育。

    高市府推動國家重點領域校際研教園區進駐左營，引入頂尖學研機構研發能量；配合園區發展，進一步將位於左營樞紐位置的果貿段二地號與二之九地號，依都市計畫法規定納入都市更新地區。

    副市長林欽榮今主持左營區果貿段2地號等兩筆土地、都市更新事業公開評選實施者案高雄場招商說明會，吸引數十家業者參與。

    林欽榮說明，研教園區有ABC三處基地，A基地為陽明交大高雄校區、B基地是清華大學高雄校區，C基地就在這次公辦都更的場域之一（果貿段2-9地號），加上果貿段2地號，面積共2.48公頃，緊鄰左營舊城、果貿新村、蓮池潭、巨蛋商圈、台鐵新左營站與高鐵左營站等。

    C基地規劃五棟建築，在翠華路一側（2-9地號）規畫教研園區第二會館及多功能活動中心，樓高約8到10樓、地下2層，涵蓋停車場、活動中心及園區學生宿舍。

    靠近城峰路一側（2地號）計畫闢建四棟高度11到29樓、地下4樓的大樓，也規劃有8百多席停車位，此基地須回捐80席停車位。

    高市都發局指出，此案透過公私協力推動，預計引資146億元，6月1日已上網，9月30日下午5點截止，預計10月評選出最優申請人，11月簽約，申請開工後3年內完工。

    左營果貿公辦都更計畫將興建研教園區學生宿舍（圖中左側建築）在內的五棟建築。（都發局提供）

    左營果貿公辦都更計畫將興建研教園區學生宿舍（圖中左側建築）在內的五棟建築。（都發局提供）

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