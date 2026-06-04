阿里山疏伐廢棄林木化身療癒香氛 林業署新品打造居家森林氛圍

林業及自然保育署嘉義分署攜手中興大學，再利用林地疏伐後資材，打造居家香氛新品。（記者王善嬿攝）

阿里山林地疏伐木剩餘資材以往被留置山林或低度利用，林業及自然保育署嘉義分署攜手中興大學，將疏伐後的枝葉、木材等剩餘資材萃取精油後調配成洗手乳、擴香瓶等產品，讓民眾居家、日常洗沐中，感受來自阿里山森林自然氣息療癒身心。

「阿里山．森氣Forest Qi」新品發表會今在新悅花園酒店舉行，中興大學循環經濟研究學院長王升陽從科學研究結果，分析複方精油對壓力調節、情緒舒緩及活力提升等面向具正向效益的原因。

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嘉義分署長李定忠說，阿里山林地疏伐的枝葉、林木等剩餘資材，透過與王升陽教授研究團隊合作，進行經由萃取、香氛分析及成分研究，讓這些資材能再利用、不浪費，達到環境永續的目的。

王升陽說，嘉市被稱為「木都」，早期為人所知的味道不是來自雞肉飯，而是來自木材的味道；阿里山擁有檜木、扁柏、柳杉等林業資源，剩餘資材經過現代化的方法萃取出精油，讓森林資源不被浪費，且科學研究發現，天然植物精油能啟動人體能量，調節壓力、情緒舒緩及活力提升，此系列香氛產品以阿里山林地疏伐後的資材萃取的天然精油為核心原料，產品都合乎衛生福利部檢驗標準，延續林木生命循環，展現森林療癒應用潛力。

嘉義分署表示，阿里山林地經營過程中，為維持森林健康及林木生長品質，需定期進行疏伐作業，過程中大量生產的枝葉、枝梢及小徑木等資材，透過產學合作與經由萃取技術，將過去被視為廢棄物的林木枝葉，轉化為有療癒價值與市場潛力的森林產品，本週起在嘉義分署上架販售。

嘉義分署長李定忠（右）、中興大學循環經濟研究學院院長王升陽（左）2人展示此次開發香氛新品。（記者王善嬿攝）

「阿里山．森氣Forest Qi」系列商品，讓民眾把森林氣息帶回家。（記者王善嬿攝）

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