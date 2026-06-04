宜蘭縣5河川還地於民 10.7公頃私有地劃出河川區

宜蘭縣許多私人土地被劃入河川區，有些土地上還有房子，政府數十年來並未徵收使用，卻限制民眾使用權利，縣府推動還地於民。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣許多私人土地在省政府時期被劃入河川區域線內，但數十年來並未徵收使用，卻限制民眾使用權利。縣府盤點縣管河川區用地，選定蘇澳溪等5條河川試辦，確定無安全疑慮後，決定將10.7公頃私有地劃出河川區「還地於民」；目前已完成蘇澳溪4公頃土地作業，其餘4條河川最快明年底全數完成。

縣政府水利資源處長李岳儒說，80餘年省政府時期，河川區範圍都劃得非常大，很多私有地被劃入後無法作任何使用，有些土地在被劃入前就蓋有房子，但這些房子不能申請補強加固，遇有颱風豪雨來襲反而更危險。

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李岳儒接獲民眾陳情反應，開始針對縣管河川全面盤點，他發現，金面溪、福德坑溪、得子口溪、蘇澳溪與南澳溪的河川區，存在比較多的私有土地，而這些河川都已完成堤防興建，堤防外的用地已無安全顧慮，可考慮劃出河川區域線，解除不必要管制，也是一種「還地於民」。

經討論後，縣府選定金面溪等5條河川試辦，重新劃設河川區域線，將10.74公頃私有地劃出河川區域線外，其中蘇澳溪的4公頃已完成作業，其餘4條河川最快可於明年底全數完成。

這些私有地劃出河川區後，原本用地可申請農業設施，原有的房子可申請增擴建補強，讓地主與屋主權益更有保障；縣府表示，政府沒有錢辦理徵收，就要在兼顧安全的平衡點，讓民眾權益獲得最大保障，縣府在5條河川試辦完成後，會再接續討論是否擴及其他河川區域。

宜蘭縣針對金面溪（見圖）等5河川進行河川區域線重新劃設，推動還地於民政策。（圖由民眾提供）

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