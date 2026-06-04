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    首頁 > 生活

    重型機車隊進入澎湖校園 400萬移動房屋現身

    2026/06/04 14:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    文澳國小重機車隊進駐，讓重機愛好者向下扎根。（記者劉禹慶攝）

    文澳國小重機車隊進駐，讓重機愛好者向下扎根。（記者劉禹慶攝）

    來自屏東台灣美式重型機車協會公屏會，40多輛重型機車今（4）日進入馬公文澳國小校園，其中價值400多萬元，幾乎與房產等值的哈雷鯊魚頭最新款重機也亮相，成為現場矚目的焦點，吸引許多學生圍觀拍照。

    屏東公屏會是台灣美式重型機車協會，全台18個分會之一，全國愛好者會員4000餘人，公屏會也有130多個會員，此次由會長張政德領軍，從高雄連車帶人，40餘輛重機車搭乘澎湖輪抵澎，由於張政德也是獅子會成員，此行除了前往西嶼拍攝20年隊史紀錄片外，主要是參加澎湖國際獅子會授證交接典禮。

    此行在澎湖國際獅子會安排下，首站抵達馬公市文澳國小，推廣重車文化，讓重車愛好者向下扎根，當車隊浩浩蕩蕩抵達文澳國小校園，由於重型機車最高排氣量可2100CC，比汽車排氣量不遑多讓，造成聲浪噪音問題，讓議長陳毓仁相當擔心，雖然肯定重機進駐校園推廣，但時間以下課時間為宜，避免影響學子學習環境。

    四百多萬重機亮相，形同一輛移動式房屋價格。（記者劉禹慶攝）

    四百多萬重機亮相，形同一輛移動式房屋價格。（記者劉禹慶攝）

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