為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷氣機滴水是污染行為！ 北市環保局：最高可罰6000元

    2026/06/04 14:46 記者蔡愷恆／台北報導
    窗型冷氣未接冷凝水引流管。（圖由台北市環保局提供）

    窗型冷氣未接冷凝水引流管。（圖由台北市環保局提供）

    酷暑逼近，冷氣進入使用高峰期，經常可見冷氣機滴水情形，除了影響市容景觀外，弄髒行人衣服及地面，也常引起市民抱怨。台北市環保局今（4）表示，冷氣機滴水已被公告為污染行為，若勸導後1週未改善，最高可依《廢棄物清理法》處6000元罰鍰。

    環保局提醒市民，若發現路上或鄰居家冷氣機有滴水情形，可撥打1999市民熱線反映，民眾通報冷氣機滴水案件時，請提供詳細地點及常會發生的時段以利環保局人員稽查。環保局呼籲市民平時應主動檢查冷氣設備，避免因滴水造成鄰里困擾。

    冷氣機滴水已被公告為污染行為，經勸導後7日內未改善，依據《廢棄物清理法》第27條及第50條規定可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

    環保局統計去年（114年）冷氣滴水開立勸導單件數計641件，改善期滿後仍未改善而遭開罰件數計7件，請民眾注意自身冷氣設備狀況，避免因冷氣機滴水受罰，也降低擾鄰的可能性。

    冷氣機冷凝水未適當排放，造成地面積水，污染環境。（圖由台北市環保局提供）

    冷氣機冷凝水未適當排放，造成地面積水，污染環境。（圖由台北市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播