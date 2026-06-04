冷氣機滴水是污染行為！ 北市環保局：最高可罰6000元

窗型冷氣未接冷凝水引流管。（圖由台北市環保局提供）

酷暑逼近，冷氣進入使用高峰期，經常可見冷氣機滴水情形，除了影響市容景觀外，弄髒行人衣服及地面，也常引起市民抱怨。台北市環保局今（4）表示，冷氣機滴水已被公告為污染行為，若勸導後1週未改善，最高可依《廢棄物清理法》處6000元罰鍰。

環保局提醒市民，若發現路上或鄰居家冷氣機有滴水情形，可撥打1999市民熱線反映，民眾通報冷氣機滴水案件時，請提供詳細地點及常會發生的時段以利環保局人員稽查。環保局呼籲市民平時應主動檢查冷氣設備，避免因滴水造成鄰里困擾。

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冷氣機滴水已被公告為污染行為，經勸導後7日內未改善，依據《廢棄物清理法》第27條及第50條規定可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局統計去年（114年）冷氣滴水開立勸導單件數計641件，改善期滿後仍未改善而遭開罰件數計7件，請民眾注意自身冷氣設備狀況，避免因冷氣機滴水受罰，也降低擾鄰的可能性。

冷氣機冷凝水未適當排放，造成地面積水，污染環境。（圖由台北市環保局提供）

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