新北推動教保融入本土語言 台語申辦園數成長5.6倍

蘆洲幼兒園分享台灣台語融入教學成果。（新北市教育局提供）

本土語言可以在與孩子的自然互動中扎根，新北市教育局長張明文表示，市府推動本土語言融入幼兒生活與學習活動，鼓勵幼兒園將台灣台語、客語等本土語自然帶入問候、遊戲互動、故事分享、歌謠律動、生活對話及在地文化探索中；台語融入教保活動課程申辦園數自108學年度13園，成長至114學年度73園，增加幅度達5.6倍；114學年度客語融入教保活動課程參與園及客語生活學校幼兒園共16園，台語及客語融入幼兒園總計達89園。

教育局表示，日前在板橋區莒光國小辦理114學年度教保服務機構「本土語言融入教保活動課程」成果發表，國教署幼兒園台灣台語沉浸式教學諮詢委員蔡淑惠出席分享推動經驗，並由市立蘆洲幼兒園及私立啟文幼兒園分享現場做法。

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現場教師分享，孩子在點心時間用台語或客語說出食物名稱、在戶外觀察時用熟悉語彙描述花草樹木，或在祖孫互動時利用長輩熟悉的語言溝通，這些平凡日常正是文化傳承最自然珍貴的起點。

教育局補充，市府將持續結合專家學者、教保輔導團、教保資源中心及各公私立幼兒園教學能量，透過研習、諮詢與成果交流，支持教師將本土語言自然帶進孩子的生活情境，陪伴孩子從小理解家鄉、認識自己，也學會尊重不同語言與文化，更本土語言成為生活的一部分。

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