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    首頁 > 生活

    教育部鼓勵企業提供實習機會 助身心障學生融入社會

    2026/06/04 14:13 記者林曉雲／台北報導
    教育部鼓勵企業提供實習機會，助身心障學生融入社會。去年共有49家企業獲得表揚。（圖由教育部提供）

    教育部鼓勵企業提供實習機會，助身心障學生融入社會。去年共有49家企業獲得表揚。（圖由教育部提供）

    為鼓勵企業提供身心障礙學生更多實習與就業機會，教育部啟動今（2026）年「身心障礙學生實習及就業愛心楷模廠商」推薦表揚活動，即日起至6月30日受理推薦報名，邀請全國企業共同打造友善職場環境，協助身心障礙學生順利銜接校園與職場。

    教育部國教署組長孫旻儀表示，去年共有49家企業獲得表揚，涵蓋餐飲、包裝、維修、服務等多元產業領域。其中有企業長期與學校合作，多次提供學生實習與就業機會，也有企業願意接納重度身心障礙學生進入職場，展現企業社會責任與多元共融精神。

    孫旻儀說明，身心障礙學生畢業後能否順利進入職場，除了學校培育專業技能外，更需要企業提供實際工作機會與支持。為肯定長期投入身心障礙學生實習及就業的企業廠商，教育部自2006年起每2年辦理1次愛心楷模廠商表揚活動，由設有集中式特教班的高中職及特殊教育學校推薦近1至2年內曾提供身心障礙學生實習或就業機會，且服務時間達半年以上的企業參與評選。

    孫旻儀指出，透過表揚活動，希望讓社會看見企業在促進身心障礙者就業方面的努力，也鼓勵更多企業加入支持行列，提供學生從校園走向職場的重要機會。相關推薦作業將由學校協助辦理，經評選後公開表揚績優企業。

    孫旻儀表示，許多身心障礙學生透過實習機會逐步建立職場技能與自信心，在企業與學校共同支持下，不僅提升工作能力，也增加未來穩定就業與自立生活的機會。企業提供的不只是工作職缺，更是學生融入社會的重要橋梁。

    孫旻儀強調，近年政府積極推動融合教育與身心障礙者權益保障，協助學生從學校順利銜接職場發展。透過愛心楷模廠商表揚活動，希望帶動更多企業重視身心障礙學生就業議題，提供友善、包容且具支持性的工作環境，讓每位學生都能依照自身能力發展潛能，實現自我價值。

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