走進神秘「孤巴察峨」岩雕 高雄打造沉浸式山海考古指南

高市府舉辦考古遺址參訪計畫，帶領學童認識萬山岩雕。（文化局提供）

高雄獨特的山海與河港環境，孕育出橫跨5千年的豐富史前文明，高市文化局與文化部文化資產局特別攜手合作，推動「校園參訪體驗計畫」，帶領高雄12所偏鄉小學、共700名平時難以親近文資場域的學童走出校園，造訪6處考古遺址，將生硬的課本知識轉化為可親近、可感受的史前探索學場。

文化局今年特別規劃了三條兼具山林與海洋特色的主題路線，「山林岩雕」部分，帶領學童前往地處茂林深山、平時到達不易的國定萬山岩雕群考古遺址，孩子們造訪了2025年9月剛啟用的「萬山岩雕文化館」，透過一號岩雕「孤巴察峨」的仿真模型，揭開原民神祕雕紋的面紗，並在部落獵人帶領下體驗原民生活智慧。

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而到了「史前聚落」與「海洋貿易」路線，學童們則前進林園區的「國定鳳鼻頭（中坑門）考古遺址」，走訪鳳鼻頭考古教育館（FAEC），觀察新石器時代早至晚期的貝塚與文物，親眼見證古代農具與近代鳳梨產業的演變差異；最後更串聯內惟小溪貝塚與打狗英國領事館文化園區，看見高雄從史前漁獵一路延伸至近代海洋貿易、與海共生的城市發展脈絡。

文化局表示，高雄的文化資產散落於山林、丘陵與海岸之間，未來將持續推動沉浸式戶外教育，透過中央與地方的資源整合，打破偏鄉交通不便的限制，讓這條跨越史前五千年的山海路徑，成為連結地方歷史記憶與未來世代的最美橋樑。

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