8竹風好物前進台北國際食品展 秀竹市在地風味力

新竹市有8大竹風好物前進今年台北國際食品展，包括米粉摃丸及花生醬和手搖飲及香草園等在地品牌。（記者洪美秀攝）

新竹市府攜手在地8家品牌業者組「竹風好市」24日到27日前進台北國際食品展的新竹館，包括老鍋米粉、新華米粉、進益摃丸、海瑞摃丸、佳明香草蘭園、新福源花生醬、河堤上的貓及或者OR自創品牌，展現竹市在地風味力，要透過行銷在地品牌，推展到國際市場。

新竹市今年再次參與台北國際食品展，從6家增加到8家，並以竹風好市品牌展現城市特色，且透過國際級平台，讓更多國內外買家、通路商及消費者認識新竹優質品牌的創新能量與職人精神。包括受消費者喜愛的老鍋米粉、新華米粉、進益摃丸及海瑞摃丸，也包含結合香草農業與生活美學的佳明香草蘭園、經典伴手禮品牌新福源花生醬，以及展現新世代風格與設計感的河堤上的貓與或者OR。透過不同世代品牌共同參展，象徵竹市產業的多元發展，從傳統到創新的產業升級成果，24日到27日在台北南港展覽館舉行。

請繼續往下閱讀...

首次參展的「河堤上的貓」，創立於2006年，是新竹護城河畔的手搖飲店。這些年來投入茶飲研發與風味創新，除保留台灣泡沫茶飲文化特色，也與台灣茶農合作，挑選能展現風土與工藝的茶葉，透過茶文化體驗與感官設計，讓茶不只是飲品，除獲竹市十大伴手禮、法國 AVPA 世界茶葉大賽金獎，也獲英國The Leafies國際茶葉大獎等殊榮。其中《果韻晨曦 Dawn of Fruity Aroma》更獲The Leafies最佳零售茶金獎（雙獎）。

新竹市有8大竹風好物前進今年台北國際食品展，包括米粉摃丸及花生醬和手搖飲及香草園等在地品牌。（記者洪美秀攝）

新竹市有8大竹風好物前進今年台北國際食品展，其中河堤上的貓手搖飲首次參與，要傳遞新竹在地的茶香文化。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法