駕艙機車最快下半年掛牌上路 北市停管處：應停汽車格

台北市停車管理工程處預告，駕艙機車應停放於汽車格。（圖由停管處提供）

新型車輛接連問世，然停車空間有限，難再無止盡劃設專用車格。駕艙機車（具封閉式車室及方向盤式轉向系統之三輪機車）最快下半年上路，台北市停車管理工程處企劃科長梁力元今（4日）預告，駕艙機車體積與使用特性接近小型汽車，未來應停放於汽車格，不得停放機車格，「民眾買車時可能要轉換一下觀念，它是要價30餘萬元的汽車，而不是機車。」

梁力元表示，駕艙機車的車身長2.47公尺、寬0.97公尺、高1.57公尺，領的是普通重機機車的車牌，但有倒車、車門、變速箱，車身也較長，而且須有小型車駕照，停管處認為它更趨近於汽車。

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如以停放格位來看，垂直停放機車格估會超出0.5公尺；橫向停放又會佔據3格機車位。也很擔心看到駕艙機車開到人行道上停放，或是停放在騎樓，影響用路人安全與其他車主的權益。依據「道路交通管理處罰條例」，違規行駛人行道可處600元至1800元罰鍰、違規停車可罰600元至1200元，罰則與一般機車相同。

除此之外，梁力元提醒，駕艙機車是用220V或110V的插座充電，無法使用路外停車場的電動車充電樁，因此上市後，規定停放在小型汽車格。不過，1格能否停2台，仍需視其轉彎半徑與實際情況而定，目前評估機率很小，故建議交通部1格停1台。

對於駕艙機車會否訂定自治條例規範停車，梁力元補充，已發函並獲交通部回文說明停車管制是地方自治的一環，未來會先以公告方式宣布，也會發文給警察局等單位協助維持秩序。

停管處長劉瑞麟指出，必要時，當需要取締或車量較大時，就會朝訂定自治條例方式處理。

另，考量電動封閉式貨箱之三輪重型機車多用於從事物流配送，具有實際貨運需求，已建議車輛監理機關須於行照明確註記「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」，送貨作業期間得臨時停放於卸貨車格。若需長時間停放，依公路法規定由業者自備停車場站。

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