為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    駕艙機車最快下半年掛牌上路 北市停管處：應停汽車格

    2026/06/04 14:09 記者董冠怡／台北報導
    台北市停車管理工程處預告，駕艙機車應停放於汽車格。（圖由停管處提供）

    台北市停車管理工程處預告，駕艙機車應停放於汽車格。（圖由停管處提供）

    新型車輛接連問世，然停車空間有限，難再無止盡劃設專用車格。駕艙機車（具封閉式車室及方向盤式轉向系統之三輪機車）最快下半年上路，台北市停車管理工程處企劃科長梁力元今（4日）預告，駕艙機車體積與使用特性接近小型汽車，未來應停放於汽車格，不得停放機車格，「民眾買車時可能要轉換一下觀念，它是要價30餘萬元的汽車，而不是機車。」

    梁力元表示，駕艙機車的車身長2.47公尺、寬0.97公尺、高1.57公尺，領的是普通重機機車的車牌，但有倒車、車門、變速箱，車身也較長，而且須有小型車駕照，停管處認為它更趨近於汽車。

    如以停放格位來看，垂直停放機車格估會超出0.5公尺；橫向停放又會佔據3格機車位。也很擔心看到駕艙機車開到人行道上停放，或是停放在騎樓，影響用路人安全與其他車主的權益。依據「道路交通管理處罰條例」，違規行駛人行道可處600元至1800元罰鍰、違規停車可罰600元至1200元，罰則與一般機車相同。

    除此之外，梁力元提醒，駕艙機車是用220V或110V的插座充電，無法使用路外停車場的電動車充電樁，因此上市後，規定停放在小型汽車格。不過，1格能否停2台，仍需視其轉彎半徑與實際情況而定，目前評估機率很小，故建議交通部1格停1台。

    對於駕艙機車會否訂定自治條例規範停車，梁力元補充，已發函並獲交通部回文說明停車管制是地方自治的一環，未來會先以公告方式宣布，也會發文給警察局等單位協助維持秩序。

    停管處長劉瑞麟指出，必要時，當需要取締或車量較大時，就會朝訂定自治條例方式處理。

    另，考量電動封閉式貨箱之三輪重型機車多用於從事物流配送，具有實際貨運需求，已建議車輛監理機關須於行照明確註記「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」，送貨作業期間得臨時停放於卸貨車格。若需長時間停放，依公路法規定由業者自備停車場站。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播